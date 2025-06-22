İBB, kurye arabasını hakime tahsis etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında ilginç bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Zafer Keleş’in, İBB Özel Kalem Müdürlüğü’ne tahsisli aracı kullanarak rüşvet paralarını taşıdığı, aracın operasyondan hemen önce şubat ayında İstanbul Adliyesi’nde görev yapan bir hakime tahsis edildiği belirlendi.

BELEDİYEDE HİÇBİR GÖREVİ YOK

Polislikten ayrılan Zafer Keleş, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en yakınındaki isim olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in ağabeyi. Dosyada yer alan bilgilere göre Zafer Keleş, İBB’de hiçbir görevi olmamasına rağmen İBB’ye ait

“34 DTM …” plakalı “Fiat Egea” aracı düzenli olarak kullandı.

İBB’DEN FLORYA’YA TAŞIDI

Polisin yaptığı incelemeler ve MOBESE/PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına göre Zafer Keleş, bu araçla İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’ndaki Mali Hizmetler biriminden para alıp, Florya’daki başkanlık konutuna taşıdı. Paralar, Florya’daki konutta Fatih Keleş’in kullandığı odada bulunan kasaya konuldu.

“HATIRLAMIYORUM” SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Zafer Keleş emniyette verdiği ifadede, “Ben bu aracın kimin aracı olduğunu ve kimin kullandığını şu an hatırlamıyorum” deyip aracı kullanmadığını öne sürdü, ancak MOBESE ve PTS kayıtlarıyla bu ifade çürütüldü. Emniyet kaynakları, Keleş’in aynı araçla daha önce de

para taşıdığına ilişkin bilgilere ulaştı.

ŞUBATTA ADLİYEYE TAHSİS ETTİLER

İmamoğlu ekibinin rüşvet paralarını taşımakta kullandığı araçla ilgili, 19 Mart’taki operasyondan önce ilginç bir gelişme yaşandı. İBB, Şubat 2025’te aracı İstanbul Adliyesi’nde görev yapan bir hakime tahsis etti. Tahsis işlemi soruşturma dosyasına da yansıdı. İBB’nin para taşımada kullandığı bir aracı neden adliyeye tahsis ettiği merak uyandırdı.

ARAÇ SİCİLİ VE GPS VERİLERİ İNCELENİYOR

Soruşturmayı yürüten yetkililer, “34 DTM …” plakalı aracın geçmiş kullanım trafiğini mercek altına aldı. Aracın belediye sicil ve görev kayıtları ile GPS verileri detaylı olarak inceleniyor. Zafer Keleş’in taşıdığı paraların miktarı ve teslim alındığı yerler de soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek.











