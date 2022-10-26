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İSTANBUL

İBB'nin ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24,79'luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

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İBBnin ulaşıma zam teklifi reddedildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ekim ayı toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreter Yardımıcısı Cemal Ufuk Karakaya Başkanlığı’nda yapıldı.

Toplantıda, İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların (Kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı vb.) toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi, İstanbul genelinde çalışan minibüs ve taksi dolmuş güzergahlarının düzenlenmesi ve ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifi, Toplu Ulaşım Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi, deniz taşımacılık hat ücret tarifesinin mil bazlı olarak düzenlenmesi ve UKOME kararıyla kurulan deniz hatlarının ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi sunuldu.

Toplu ulaşıma istenen 24,79’luk zam oy çokluğuyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Toplu Ulaşım Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi teklifinde yüzde 24,79’luk zam istendi. Bu teklif oy çokluğuyla reddedildi. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların (Kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı vb.) toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Hat bazlı minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi ve engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifi ise alt komisyona havale edildi.

Deniz ulaşımına düzenleme yapıldı

Toplantıda deniz taşımacılık hat ücret tarifesinin mil bazlı olarak düzenlenmesi ve UKOME kararıyla kurulan deniz hatlarının ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi sunuldu. Teklifler oy birliğiyle kabul edildi. Teklifte, deniz ulaşımında tek bilet ücreti yerine mesafe arttıkça işletme maliyeti ve yolculuk süresi artması dikkate alınarak, yeni ücret tarifesi mil üzerinde belirlendi. Buna göre 1 milden sonra her mil başı ücrete 1 lira eklenecek. Denizden karaya ve karadan denize kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yapılan yolculuklarda, aktarmalarda mevcut aktarma ücretlerinin yüzde 50 alınacak. Ücretler, 5 mil sonrası sabitlenecek. Teklifte, örnek olarak Üsküdar-Karaköy-Eminönü hattında 7,99 lira olan mevcut ücret, 8,91 liraya, Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy hattında 8,76 olan mevcut ücret 10,84 liraya çıkması istendi. Yapılan oylamada deniz taşımacılığın mil bazlı ücret tarifesi kabul edildi.


İSTANBUL TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ NE KADAR?

AYLIK ABONMAN ÜCRETLERİ

  • Tam aylık abonman: 602
  • Öğrenci aylık abonman: 109

TEK SEFERLİK OTOBÜS AKBİL ÜCRETLERİ

  • Tam akbil tek basım ücreti 7.67 TL
  • Öğrenci akbil tek basım ücreti 3.74 TL
  • Öğretmen akbil tek basım ücreti 5.49 TL

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