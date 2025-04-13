İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olanlar farklı cezaevlerine sevk edildi

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklu bulunan Murat Ongun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna; Tuncay Yılmaz, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna; Fatih Keleş ise Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklu bulunan Murat Ongun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna; Tuncay Yılmaz, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna; Fatih Keleş Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna, Eyüp Subaşı ile Ömür Yılmaz ise Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.