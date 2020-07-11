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ANKARA

İbrahim Kalın Ayasofya kararını değerlendirdi: UNESCO'nun Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan UNESCO açıklaması: Ayasofya cami olunca 'dünya mirası' statüsünü neden kaybedecek?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBC ve TRT World'de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını değerlendirdi. Asıl sorunun Ayasofya'nın neden 1934'te müzeye çevrildiği olduğunun altını çizen Kalın, "Cumhuriyet 1923'te kuruldu, Atatürk bile 11 sene bekledi. Bu konu tarihi bir perspektiften araştırılmalı" ifadelerini kullandı. Kalın ayroca UNESCO'nun Ayasofya ile ilgili açıklamasını da değerlendirerek, "UNESCO'nun açıklamasını da gördük. Anlaşılması güç olan, Ayasofya cami olarak kullanılmaya başladığında neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek olması. Bu camilere karşı bir ayrımcılık mı? Eğer bu karar alınırsa UNESCO'nun kriterleri sorgulanabilir olacaktır" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını BBC ve TRT World'e değerlendirdi.

  • Ayasofya'daki ikonlara Müslüman, Hristiyan, Budist, din fark etmeksizin herkesin ulaşabileceğini belirten Kalın, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararında muhalefet dahil toplumda kapsamlı bir konsensüs olduğunu ifade etti.

Kalın, kararı dünya mirasının yok olacağı şeklinde eleştirenlerin haklı olmadığını vurgulayarak, dini özgürlük konusunda ise Türkiye'de 400'den fazla kilise ve sinagogun açık olduğunu söyledi.

Kararın İstanbul'daki cami sayılarıyla değil, Ayasofya'nın tarihi ve dini önemiyle ilgili olduğunu belirten Kalın, şöyle devam etti:

Bu konu tarihi bir perspektiften araştırılmalı

"Asıl soru Ayasofya'nın neden 1934'te müzeye çevrilmiş olması. Cumhuriyet 1923'te kuruldu, Atatürk bile 11 sene bekledi. Bu konu tarihi bir perspektiften araştırılmalı.

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  • Ayasofya, o dönemden beri Müslümanlar için önemli bir konuydu ve pek çok kez camiye çevrilmesi konusunda çağrılar olmuştu.

Kimseye kısıtlama olmadan her dinden ziyaetçi kabul edilecek

Ayasofya'nın işlevi konusunda ise ilk olarak kilise, sonra cami, sonra müze olarak kullanıldı ve şimdi tekrar cami olarak kullanılacak, muhtemelen Ayasofya'nın kimliğine en yakın işlev bir ibadet yeri olarak kalması. Müslüman, Hristiyan, inanan, inanmayan herkes ziyaret edebilecek, kimseye kısıtlama olmayacak.

Ayasofya, cami olarak kullanılmaya başlandığında neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?

  • UNESCO'nun açıklamasını da gördük. Anlaşılması güç olan, Ayasofya cami olarak kullanılmaya başladığında neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek olması. Bu camilere karşı bir ayrımcılık mı? Eğer bu karar alınırsa UNESCO'nun kriterleri sorgulanabilir olacaktır."

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan UNESCO açıklaması: Ayasofya cami olunca 'dünya mirası' statüsünü neden kaybedecek?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBC ve TRT World'de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını değerlendirdi. Asıl sorunun Ayasofya'nın neden 1934'te müzeye çevrildiği olduğunun altını çizen Kalın, "Cumhuriyet 1923'te kuruldu, Atatürk bile 11 sene bekledi. Bu konu tarihi bir perspektiften araştırılmalı" ifadelerini kullandı. Kalın ayroca UNESCO'nun Ayasofya ile ilgili açıklamasını da değerlendirerek, "UNESCO'nun açıklamasını da gördük. Anlaşılması güç olan, Ayasofya cami olarak kullanılmaya başladığında neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek olması. Bu camilere karşı bir ayrımcılık mı? Eğer bu karar alınırsa UNESCO'nun kriterleri sorgulanabilir olacaktır" diye konuştu.

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