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Gündem Ayasofyanın açılmasına karşı çıkan UNESCOya Kültür ve Turizm Bakanlığından madde madde cevap Bu durum Ayasofyanın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir
POLİTİKA

UNESCO'nun Ayasofya açıklamasına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan madde madde açıklama

Ayasofya'nın açılmasına karşı çıkan UNESCO'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan madde madde cevap: Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir

Danıştay'ın 86 yıl sonra Ayasofya'nın müze olması kararını iptal ederek yeniden ibadete açılmasına imkan tanıyan kararının ardından UNESCO tarafından yapılan açıklamada 'Kararı üzüntüyle karşıladık' ifadeleri kullanıldı. UNESCO'nun açıklamasına madde madde yanıt veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "UNESCO Sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir. Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

86 yıldır müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın tekrar ibadete açılma kararından sonra UNESCO'dan açıklama gelmiş ve "Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık" ifadeleri kullanılmıştı.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

İstanbul'un Tarihi Alanları"nın bir bileşeni olarak 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Ayasofya, UNESCO'nun 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesinin yanı sıra ulusal mevzuatımız kapsamında da güçlü bir şekilde korunmaktadır.

Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti
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Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

  • UNESCO Sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir. Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir.


Necip Fazıl'ın sesinden
OYNAT 01:36
Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

Öte yandan, 8. yüzyılda cami olarak inşa edilmiş ve 13. yüzyılda kiliseye dönüştürülmüş olan ve halen ibadete açık aktif bir kilise olarak kullanılmakta olan İspanya Cordoba Camii, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde varlığını sürdürmektedir.

İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları
FOTOĞRAF 46
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İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları
Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar...


UNESCO: DİYALOG KURMAYA ÇAĞIRIYORUZ

  • Ayasofya'nın ibadete açılma kararının alınmasından sonra, bir devletin topraklarında bulunan evrensel değere sahip bir yapı için değişiklik yapmamayı garanti altına alması gerektiğini belirten UNESCO, her değişikliğin önceden bildirilmesi ve Dünya Miras Komitesi tarafından incelenmesi gerektiğini açıklamıştı.

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Bu konudaki endişelerin çok sayıda mektupla Türkiye'ye iletildiğini aktaran UNESCO, "Söz konusu yerin evrensel değerine zarar verebilecek bir karar almadan önce Türk yetkilileri diyalog kurmaya çağırıyoruz" denilmişti.

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