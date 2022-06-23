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POLİTİKA

İbrahim Kalın'dan NATO diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO süreci ele alındı.

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İbrahim Kalından NATO diplomasisi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan görüşmesinde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin NATO’daki rolü ve ittifaka katkıları, NATO Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuru süreçleri, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı ve bölgesel konular ele alındı.

Gıda krizi ve terörle mücadele için uyum çağrısı

Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede Madrid Zirvesi'nde ele alınacak yeni Stratejik Konsept, Ukrayna savaşı, terörle mücadele, gıda krizi ve diğer güvenlik konularıyla ilgili görüşler dile getirildi.

Müttefiklerin, ortak güvenlik ve terör tehditlerine karşı tam bir uyum, birlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiği vurgulandı.

NATO: Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı
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NATO: Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı

NATO sürecinde somut adımlar atılmadan ilerlenmeyeceği hatırlatıldı

İsveç ve Finlandiya’nın, terörle mücadele konusunda Türkiye’nin talep ve beklentilerini karşılaması gerektiği aktarıldı. Somut adımlar atılmadan ilerleme sağlanamayacağının altı çizildi.

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya ile görüşme trafiği devam ederken PKK/PYD/YPG yandaşlarının Stokholm’de ve medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmasının asla kabul edilemez olduğu dile getirildi.

NATO bildirimi de tamam: 'Türkiye' kullanımı yaygınlaşıyor
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Tahıl sevkiyatı için güvenli koridor

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

BM’nin de dâhil olduğu bu müzakere sürecinden netice alınmasının küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığı söylendi.

NATO'dan Türkiye detayı: Çok ciddiye alıyoruz
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Dün Finlandiya'ya giden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün ise İsveç'te açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye'den de bahseden Stoltenberg, \"En yakın zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin reddine sebep olan faktörlerin çözülmesi için çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.
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İsveç Başbakanı da Stoltenberg'den sonra konuşarak, \"Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruları ile ilgili endişelerini çok ciddiye alıyoruz.\" açıklamaları dikkat çekti.
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İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde söz konusu ülkelerin katılımı için bir anlaşmaya varılıp varılmayacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerine bir an önce yanıt verilerek sorunun çözülmesi için çalışıldığını, ancak zirvenin bu konuda bir süre bitimi niteliğini taşımayacağını dile getirdi.
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Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını ifade eden Stoltenberg, \"Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. Ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum.\" diye açıkladı.
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Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine \"İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir.\" diye konuştu.
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inlandiya Cumhurbaşkanı, \"Ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını\" ifade etti.
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Stoltenberg, \"Bunlar meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatıyla ilgili endişeler. Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan zarar görmediğini anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor.\" dedi.
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NATO'dan Türkiye detayı: Çok ciddiye alıyoruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten önemli bir açıklama geldi. Stoltenberg'in yapmış olduğu açıklamada "En yakın zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin reddine sebep olan faktörlerin çözülmesi için çalışıyoruz" dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yapmış olduğu açıklamada İngilizcede "Turkey" yerine "Türkiye" ismini kullanması ise gözlerden kaçmadı. İşte haberin detayları...


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