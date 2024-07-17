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İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı

Meteorolojinin tahminlerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu ve Karabük çevreleri ile Konya'nın batısı ve kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Düzce'nin doğusu, Sivas'ın ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Halil Akkoç
12:43 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu ve Karabük çevreleri ile Konya'nın batısı ve kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Düzce'nin doğusu, Sivas'ın ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Ankara
#Batı Karadeniz
#İç Anadolu
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