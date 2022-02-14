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SAMSUN

İçişleri Bakanı Soylu: ‘Cinsel yönelim’ tesadüf değil

İçişleri Bakanı Soylu, CHP’nin cinsel yönelim vaadi ve Kadıköy’deki belediye meclis üyesinin eşcinsel evlilikleri medeniyet olarak tanımlamasını sert ifadelerle eleştirerek “Bunları hiç tesadüfî sözler olarak görmeyin” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İçişleri Bakanı Soylu: ‘Cinsel yönelim’ tesadüf değil ​​
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bafra ilçesinde inşaatı süren Hükümet Konağı’ndaki incelemesinin ardından partililerle kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ndeki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’ne katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti’nin mazlum coğrafyaların da sesi olduğunu ifade etti.

CHP’YE CİNSEL YÖNELİM TEPKİSİ

Türkiye’nin önünde önemli bir seçim olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

  • “AK Parti tam zamanında, dünyanın içinde Türkiye’de bu ülkeyi Anadolu coğrafyasında etrafındaki coğrafyasına ışık saçıyor. Tam da zamanında. Güçlü bir liderle tecrübeli bir liderle. Dünyayı avucunun içi gibi bilen bir liderle. Değer kaybına uğramayan bir liderle. Nasıl başlamışsa yolculuğuna öyle devam eden bir liderle öyle devam eden bir kadroyla. Üç yüz yıllık makası kapatıyoruz. Bu kadrolar buna ev sahipliği yapmaktalar. Şimdi topyekun yüklenmelerinin, Avrupa’dan, Amerika’dan dünyanın her yerinden yüklenmelerinin bir tek sebebi var. ‘Eğer bunlar 2023’ten sonra Türkiye’yi yönetmeye çalışırlarsa devam ederlerse eyvah biz yandık’ anlayışı ve korkusudur. O korkularıyla onları yüzleştirmek bizim boynumuzun borcudur.”

Dönem dönem dünyanın karşılaştığı sıkıntılardan Türkiye’ye sirayet edenler de olabildiğini söyleyen bakan Soylu, “Bunu yine biz çözeriz, kim çözecek? İki tane kazı gütmekten yoksun Kılıçdaroğlu mu çözecek? O mu çözecek? Ha çözecekleri bir şey var, söyleyeyim size. Cinsel yönelim getireceklermiş. Dün de Kadıköy’deki belediye meclis üyesi açıkladı; ‘Erkeklerle erkekler, kadınlarla kadınlar evlenebilir’ diye. Tövbe estağfurullah. Ya Resulullah akıl fikir ver. Bunları hiç tesadüfî sözler olarak görmeyin.” dedi.

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