Gündem İçişleri Bakanı Soylu yılın ilk kahvaltısını üs bölgesindeki askerlerle yaptı
VAN

İçişleri Bakanı Soylu yılın ilk kahvaltısını üs bölgesindeki askerlerle yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yılın ilk kahvaltısını Van’ın Çatak ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığındaki askerlerle yaptı.

Haber Merkezi İHA
Soylu, kahvaltı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Soylu, kahvaltı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yılın ilk kahvaltısını Van’ın Çatak ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığındaki askerlerle yaptı.

GECEYİ ÜS BÖLGESİNDE GEÇİRDİ

Dün akşam Van Ferit Melen Havalimanı’nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Soylu, helikopterle geçtiği yaklaşık 3 bin rakımlı Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında kahraman askerlerle yeni yıla girdi. Geceyi üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu ve beraberindekiler, yeni yılın ilk kahvaltısını da burada askerlerle birlikte yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından “Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesi’nde, kahramanlarımızın hepinize selamları var” mesajını paylaşan Bakan Soylu’nun Van kent merkezinde bulunacağı bazı ziyaretlerin ardından kentten ayrılması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi
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