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ANKARA

İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına çeşitli pozisyon ve unvanlarda 3 bin 546 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak
Arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli çalışan alacak.

Bakanlığın taşra teşkilatına ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

BAŞVURULAR BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİ ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Başvurular, 17-21 Haziran tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde
yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Başvurularda ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (5 katı aday arasına girip giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri, tarihi, saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü sınav puanını, asıl ve yedek bilgisini) e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebilecek.

ADAYLARIN KPSS PUANLARINA BAKILACAK

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak. Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için ise 12 ilde oluşturulan Bölgesel İl Sınav Komisyonlarınca "www.icisleri.gov.tr" internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecek.

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