İçişleri Bakanlığı: Bir bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Dünya

Lavrov Suudi Arabistanlı mevkidaşı El Suud ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyarette Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki gelecek vadeden projeler üzerinde ortak çalışmalara devam edilmesi kararı alındı.