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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Bir bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında bir bölücü terör örgütü mensubunun silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Bir bölücü terör örgütü mensubunun silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Arşiv.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Akçayar köyü kırsalında bir teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince, insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı desteğiyle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Akçayar köyü kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 bölücü terör örgütü üyesi silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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