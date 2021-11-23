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ANKARA BOLU

İçişleri Bakanlığı CHP'li Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik ırkçı nikah ve su ücreti kararlarına ilişkin soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı CHPli Bolu Belediyesinin ırkçı kararına soruşturma başlattı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

CHP'li Bolu Belediyesi Meclisinde dün yapılan bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için iki buçuk dolar olarak belirlendi.

  • İçişleri Bakanlığı, bu kararlara ilişkin soruşturma başlattı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, soruşturma kapsamında Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yer alan "kanun önünde eşitlik" ilkesi, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 3'üncü ve 5'inci maddelerinde belirlenen "eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı", Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde düzenlenen "nefret ve ayırımcılık" ile 216'ncı maddesinde belirlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve 257'nci maddesindeki "görevi kötüye kullanma" suçları başta olmak üzere ceza hukuku açısından değerlendirmeler yapılacak.

Soruşturma sonucunda elde edilecek hukuki değerlendirmeler, adli makamlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuyla paylaşılacak.

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