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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Kimlik kartlarına ilişkin zam haberleri asılsızdır
ANKARA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kimlik kartlarına ilişkin zam haberleri asılsızdır

İçişleri Bakanlığı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi ücretlerine zam yapılacağı iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında “T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı” şeklinde yer alan asılsız haberlerin hiçbir şekilde yasal dayanağı bulunmamaktadır.

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  • T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır.

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Eski kimliklerin son değişim tarihi 2022

Ayrıca Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski Tip Sürücü Belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022’dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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