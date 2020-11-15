Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Koronavirüs denetimi sonrası men edildiler
ANKARA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs denetimi sonrası men edildiler

İçişleri Bakanlığınca, 6-13 Kasım tarihlerinde, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı "Koronavirüs Salgını Denetimleri" yapıldığı bildirildi. Kovid-19 tedbirlerine yönelik 6-13 Kasım'daki denetimlerde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişiye ceza verildi.
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişiye ceza verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 6-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, günlük yaklaşık 42 bin 407 personelin görev aldığı 12 bin 927 ekip oluşturuldu.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde; 67 bin 689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazaryeri (semt pazarı, sosyete pazarı vb.) 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.

  • Yapılan kontrollerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden, 991 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi. Ayrıca 36 bin 873 iş yeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı. 107 iş yeri faaliyetten men edilirken, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.

Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, iş yeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymadığı tespit edilen 4 bin 922 kişiye ceza uygulanarak, haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

Açık alanda sigara içmekten ceza yiyenlerin ortak bahanesi: Haberim yoktu
GÜNDEM
Açık alanda sigara içmekten ceza yiyenlerin ortak bahanesi: Haberim yoktu

Sigara yasağı denetimde 'pes' dedirten savunma: İçmiyordum kokusunu alıyordum
GÜNDEM
Sigara yasağı denetimde 'pes' dedirten savunma: İçmiyordum kokusunu alıyordum

İstanbul'un ilk sigara cezaları yazıldı
GÜNDEM
İstanbul'un ilk sigara cezaları yazıldı

Maske takmayan turistten şaşırtan tepki: Televizyonda görürsem dava açacağım
GÜNDEM
Maske takmayan turistten şaşırtan tepki: Televizyonda görürsem dava açacağım
Abone Ol Google News
Büyük gün yarın

Büyük gün yarın

Süre yarı yarıya kısalacak, milyonlarca lira tasarruf sağlanacak.
Yüzlercesi men edildi

Yüzlercesi men edildi

​İçişleri Bakanlığı biraz önce açıklama yaptı.
Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

Washington'da Trump karşıtları ve destekçileri arasında arbede.
İstanbul'da<br>tarihi gün

İstanbul'da
tarihi gün

​​Formula 1 nefesleri kesecek.
Keşif yaparken yakalandılar

Keşif yaparken yakalandılar

Ankara'da DEAŞ'a operasyon: Telefonundan çıkanlar şoke etti.
Ölüm yolu

Ölüm yolu

​'Dünyanın en tehlikeli yolu' Türkiye'de, geçmek cesaret istiyor.

Fitil fitil getirmezsem<br>valilik yapmam

Fitil fitil getirmezsem
valilik yapmam

Diyarbakır Valisi, Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki gösterdi.
Hüngür <br>hüngür ağladı

Hüngür
hüngür ağladı

​Üst üste iki maç yenilmeyince gözyaşı döktü.
Cinnet geçiren kişi dehşet saçtı

Cinnet geçiren kişi dehşet saçtı

Aynı evi paylaştığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı, teslim oldu.
Yeşil ışık

Yeşil ışık

Beşiktaş yönetimi, Oumar Niasse ile görüşüyor.
İşte CHP demokrasisi

İşte CHP demokrasisi

​Kılıçdaroğlu parti içinde kıyım yapıyor.
Rakip Rusya

Rakip Rusya

A Milli Takım 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.
Üç yıldır aranıyordu

Üç yıldır aranıyordu

Bir üst düzey FETÖ'cü daha paketlendi.
Türkiye olmazsa<br>anlaşma çöptür

Türkiye olmazsa
anlaşma çöptür

​Azerbaycan Milletvekili İbrahimqızı, Yeni Şafak'a konuştu.
Ses kayıtlarını<br>savcılığa veririm

Ses kayıtlarını
savcılığa veririm

HDP'yle ortak anayasa çalışmasını belgelemiş.
Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Bakan Karaismailoğlu açıkladı

​İstanbul'un demir ağları birleşiyor.
İngiltere’de minik Teddy, Sir Tom Moore kılığına girerek 10 bin sterlinden fazla bağış topladı
Dünya

İngiltere’de minik Teddy, Sir Tom Moore kılığına girerek 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

İkinci Dünya Savaşı gazisi 100 yaşındaki Tom Moore, koronavirüs salgınıyla mücadele eden İngiltere Sağlık Hizmetleri'ne bağış toplamak amacıyla evinin bahçesinde, 25'er metreden oluşan 100 turu yürüteçleriyle tamamlayacağını duyurmuştu. Tüm dünyanın konuştuğu adam 32 milyon sterlin bağış toplayarak büyük bir rekora imza atmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'ten 'Sir' unvanı da alan yaşlı adam, 6 yaşındaki Teddy James Thomas'a ilham kaynağı oldu. Küçük çocuk Moore’un kılığına girerek açlıkla mücadelede kullanılmak üzere 10 bin sterlinden fazla para topladı.
Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: Ankara'da keşif yapan iki terörist tutuklandı
Gündem

Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: Ankara'da keşif yapan iki terörist tutuklandı

Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 terörist, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen DEAŞ'ın terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu materyaller üzerinde bilişim uzmanlarınca yapılan "dijital kazıma" çalışmalarında zanlıların DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafa ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Güzel haberi Haluk Levent duyurdu: Bursa'da trafikte koşturularak eziyet edilen deve koruma altında
Gündem

Güzel haberi Haluk Levent duyurdu: Bursa'da trafikte koşturularak eziyet edilen deve koruma altında

Bursa'da kamyonetin arkasına bağlanıp trafikte koşturulan deve, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağında koruma altına alındı. Şarkıcı Haluk Levent ise haberi, "Bu devemiz artık Güllü ve Çamur arkadaşlarının yanında” sözleriyle duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.