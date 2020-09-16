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VAN

İçişleri Bakanlığı: Ercan Yacan adlı terörist Van'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Ferman kod adlı terörist Van'da saklandığı evde yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Van ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda; Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı terörist, Van’da saklandığı ikamette yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonda 'Ferman' kod adlı Ercan Yacan adlı teröristin saklandığı adreste yakalandığını duyurdu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378’inci gününde: Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378’inci gününde: Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van ve Şırnak İl Jandarma komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda; 'Ferman' kod adlı Ercan Yacan adlı teröristin Van'da yakalandığı bildirildi.

Teröristler o masaya oturamaz: ABD, Rusya ve Kahire yönetimi PKK'yı Cenevre'ye götürmek istiyor
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Teröristler o masaya oturamaz: ABD, Rusya ve Kahire yönetimi PKK'yı Cenevre'ye götürmek istiyor
  • Açıklamada, "Yakalanan teröristin, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2014 yılında sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 2015-2016 yıllarında örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı, daha sonra Suriye ve Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği, 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak Van’da PKK/KCK terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edildi" denildi

PKK'nın korkulu rüyası Diyarbakır annelerinin direnişi büyüyor: Bir aile daha kızını istiyor
FOTOĞRAF 30
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Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi.
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Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'dan beri HDP binası önünde oturma eylemi yapıyor.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre sürdürüyor.
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2013'te İstanbul'da misafirliğe gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Sıla için Adana'dan gelen Hanife Akyüz, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katıldı. Kızını bulamayınca HDP'ye gittiğini söyleyen Akyüz, kendisine 'Kızının yerine ulaştığı' yanıtını verdiklerini söyledi. Kızına teslim olması için çağrıda bulunan Akyüz, Bu anneleri görünce ben de bir umut var diye düşündüm. Kızıma diyorum, bu acıyı bana yaşatmasın yeter artık. Gelsin evine dönsün, bize ve devlete inansın, gelsin. 7 yıldır gitmiş, telefon numaramı bile değiştirmedim. Şaşırıp beni aramadı hiç. Polise başvuru yaptım, her yeri aradılar. HDP binalarına gittim, dediler 'Biz de yok.' Bir hafta geçti sonra geldiler, 'Merak etme bizde. Bir yere sormana gerek yok. Ben orada tepki gösterdim. Bana kızımın 'yerine ulaştığını' söylediler. Benim kızım benden ayrı kalamazdı. 16 yaşındaydı, 2 dakika geç kalsaydı, ben şuradayım merak etme diye söylerdi dedi.
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PKK'nın korkulu rüyası Diyarbakır annelerinin direnişi büyüyor: Bir aile daha kızını istiyor
Diyarbakır'da HDP il binası önünde 380 gündür oturma eylemi yapan ailelerin direnişi her geçen gün giderek artıyor. Başladığı günden bu yana 16 aile evladına kavuşurken nöbet tutamaya devam eden aile sayısı 146'ya yükseldi. 7 yıl önce, 16 yaşındayken İstanbul'da kaçırılan kızı Sıla için evlat nöbetine katılan Hanife Akyüz, kızına teslim olması için çağrıda bulunarak, "Bu acıyı bana yaşatmasın yeter artık. Gelsin evine dönsün bize ve devlete inansın, gelsin" dedi.
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