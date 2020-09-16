İçişleri Bakanlığı: Ferman kod adlı terörist Van'da saklandığı evde yakalandı

2013'te İstanbul'da misafirliğe gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Sıla için Adana'dan gelen Hanife Akyüz, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katıldı. Kızını bulamayınca HDP'ye gittiğini söyleyen Akyüz, kendisine 'Kızının yerine ulaştığı' yanıtını verdiklerini söyledi. Kızına teslim olması için çağrıda bulunan Akyüz, Bu anneleri görünce ben de bir umut var diye düşündüm. Kızıma diyorum, bu acıyı bana yaşatmasın yeter artık. Gelsin evine dönsün, bize ve devlete inansın, gelsin. 7 yıldır gitmiş, telefon numaramı bile değiştirmedim. Şaşırıp beni aramadı hiç. Polise başvuru yaptım, her yeri aradılar. HDP binalarına gittim, dediler 'Biz de yok.' Bir hafta geçti sonra geldiler, 'Merak etme bizde. Bir yere sormana gerek yok. Ben orada tepki gösterdim. Bana kızımın 'yerine ulaştığını' söylediler. Benim kızım benden ayrı kalamazdı. 16 yaşındaydı, 2 dakika geç kalsaydı, ben şuradayım merak etme diye söylerdi dedi.