İçişleri Bakanlığı Nilüfer Belediyesi'ne LGBT merkezi incelemesi başlattı

CHP'li Nilüfer Belediyesi, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini bir adım daha ileri taşıyarak, LGBT'liler için özel dayanışma merkezi açtı. Ortaya çıkan bu durum sonrası belediyeye tepki üstüne tepki yağdı.

'Eşitlik Birimi' adı altında kurulan merkezle ilgili belediyenin sitesinden yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye’de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır" ifadeleri yer aldı.

ÇOCUKLAR İÇİN 'CİNSİYET BEYANI' SEÇENEĞİ

Daha önce mahalle meclislerine beşte bir eşcinsel kotası getiren Nilüfer Belediyesi 15 yaşındaki çocuklara Toplumsal Cinsiyet Atölyesi başlattı. Başvuru formunda; "kullanılmasını istediğin ismin" ve kız ya da erkek yerine "cinsiyet beyanın" seçeneği yer alıyor.

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İÇİŞLERİ HAREKETE GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Nilüfer Belediyesi'nde araştırma/ ön inceleme başlatılmıştır” denildi.

GÜNDEM CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu

KILIÇDAROĞLU'NUN LGBT VAADLERİ

Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunmuştu. Maksadını kelime oyunuyla gizleyip ‘LGBT’ demeden mesajını veren Kılıçdaroğlu, “cinsel yönelim”in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağını açıklamıştı.

'SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ'

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında, "LGBTi Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTi Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu LGBT'yi savundu: Türk aile yapısını bozmaz



