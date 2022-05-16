İçişleri Bakanlığı: Van'ın Çatak ilçesinde 150 kilo patlayıcı ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında 15 Mayıs 2022 tarihinde iç güvenlik operasyonu icra edildi.

Operasyonda tespit edilen mağara içerisinde; 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 90 adet mutfak tüpü, 1 adet el telsizi, 180 metre kablo, 6 adet akü, 3 adet jeneratör, 22 adet pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler emniyetli bir şekilde imha edilirken, terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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FOTOĞRAF 12 ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda birden çok kişi vuruldu. Orange Country Polis Departmanı, Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor. ABD'de ikinci saldırı şoku: Ölü ve yaralılar var ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkeden bir silahlı saldırı haberi daha geldi. California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan marinada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Çiftçi (23) ile Mine D. (23) isimi iki genç, akşam saatlerinde balık tutmak için marinaya gitti. Bu sırada alkol de aldıkları öğrenilen gençler, bir süre sonra denize düştü. Gençlerin denize düştüğünü fark eden bir balıkçı, Mine D. isimli genç kızı kurtardı. Furkan Çiftçi’yi göremeyen balıkçı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, denizden kurtarılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan genç kız tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı balık adamlar, denizde kaybolan Furkan Çiftçi’yi bulabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi’nin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Öte yandan 2 gencin balık tutmak için geldikleri marinada, denize düşmeden saatler önce sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar Bir genç hayatını kaybetti Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar Bir genç hayatını kaybetti Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar Bir genç hayatını kaybetti Balık tutma keyfi kabusa döndü: Bir genç hayatını kaybetti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutmak için marinaya giden iki alkollü genç denize düştü. Şahıslardan birisi kurtarılırken, diğerinin ise denizden cansız bedeni çıkarıldı. BiP'te paylaş

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