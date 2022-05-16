Gündem İçişleri Bakanlığı Vanın Çatak ilçesinde 150 kilo patlayıcı ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı: Van'ın Çatak ilçesinde 150 kilo patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: Van'ın Çatak ilçesinde icra edilen iç güvenlik operasyonunda tespit edilen mağarada 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, mühimmat, örgütsel döküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Vanın Çatak ilçesinde 150 kilo patlayıcı ele geçirildi
Foto/arşiv

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında 15 Mayıs 2022 tarihinde iç güvenlik operasyonu icra edildi.

Operasyonda tespit edilen mağara içerisinde; 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 90 adet mutfak tüpü, 1 adet el telsizi, 180 metre kablo, 6 adet akü, 3 adet jeneratör, 22 adet pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler emniyetli bir şekilde imha edilirken, terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

ABD'de ikinci saldırı şoku: Ölü ve yaralılar var
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ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda birden çok kişi vuruldu.
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Orange Country Polis Departmanı, Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.
ABD'de ikinci saldırı şoku: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkeden bir silahlı saldırı haberi daha geldi. California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

Balık tutma keyfi kabusa döndü: Bir genç hayatını kaybetti
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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan marinada meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Furkan Çiftçi (23) ile Mine D. (23) isimi iki genç, akşam saatlerinde balık tutmak için marinaya gitti.
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Bu sırada alkol de aldıkları öğrenilen gençler, bir süre sonra denize düştü. Gençlerin denize düştüğünü fark eden bir balıkçı, Mine D. isimli genç kızı kurtardı.
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Furkan Çiftçi’yi göremeyen balıkçı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, denizden kurtarılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
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Ardından ambulansa alınan genç kız tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Bölgeye sevk edilen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı balık adamlar, denizde kaybolan Furkan Çiftçi’yi bulabilmek için çalışma başlattı.
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Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi’nin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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Öte yandan 2 gencin balık tutmak için geldikleri marinada, denize düşmeden saatler önce sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.
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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar Bir genç hayatını kaybetti
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Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar Bir genç hayatını kaybetti
Title
Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar Bir genç hayatını kaybetti
Balık tutma keyfi kabusa döndü: Bir genç hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutmak için marinaya giden iki alkollü genç denize düştü. Şahıslardan birisi kurtarılırken, diğerinin ise denizden cansız bedeni çıkarıldı.

Tunceli'de kız öğrenci yurdunda korkutan yangın: Yüzlerce öğrenci tahliye edildi
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Atatürk Mahallesi'nde 300 öğrencinin kaldığı 5 katlı Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 2'nci katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Emniyet ve jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) hazırda bekletilirken, 300 öğrenci, yurttan kısa sürede tahliye edildi.
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Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de olay yerinde incelemelerde bulundu.
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Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda korkutan yangın: Yüzlerce öğrenci tahliye edildi
Tunceli'de kız öğrencilerin kaldığı yurdun 2'nci katında yangın çıktı. 300 öğrenci yangının ardından tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Mağaradan150 kilo patlayıcı çıktı

Mağaradan
150 kilo patlayıcı çıktı

​Van'ın Çatak ilçesinde ele geçirildi.
Rusya için kabus senaryosu: Nükleer silahla ülkenizi yok ederiz

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