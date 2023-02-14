İçişleri Bakanlığı, yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılığa karşı uyardı

Türkiye, tarihinin en büyük felaketiyle mücadele verirken, aynı zamanda çeşitli provokasyonlara maruz kalıyor. Deprem bölgelerindeki dükkanların yağmalanmasından, yardım tırlarının önünü kesen şahıslara kadar birçok olaya şahit olundu. Yurdun en hassas dönemlerinden biri yaşanırken, yanlış ve yanıltıcı haberler de peşi sıra geliyor. Deprem bölgelerine gidiş yolundaki dinlenme tesislerindeki fahiş fiyatlar da söz konusu olurken, bakanlıklar canla başla bu tür olayların önüne geçiyor. Provokasyon yapan şahıslar birer birer tutuklanırken, diğer olaylar hakkında da gereken cezalar uygulanıyor.