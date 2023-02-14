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İçişleri Bakanlığı, yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılığa karşı uyardı

Telefonlara SMS yoluyla uyarı gönderen bakanlık, "Telefonda deprem yardımı toplama-dağıtma bahanesiyle para ve hesap bilgilerinizi isteyenlere inanmayın. Bankacılık şifrenizi kimseyle paylaşmayın" uyarısında bulundu.

14:11 . 14/02/2023 Salı
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Türkiye, tarihinin en büyük felaketiyle mücadele verirken, aynı zamanda çeşitli provokasyonlara maruz kalıyor. Deprem bölgelerindeki dükkanların yağmalanmasından, yardım tırlarının önünü kesen şahıslara kadar birçok olaya şahit olundu. Yurdun en hassas dönemlerinden biri yaşanırken, yanlış ve yanıltıcı haberler de peşi sıra geliyor. Deprem bölgelerine gidiş yolundaki dinlenme tesislerindeki fahiş fiyatlar da söz konusu olurken, bakanlıklar canla başla bu tür olayların önüne geçiyor. Provokasyon yapan şahıslar birer birer tutuklanırken, diğer olaylar hakkında da gereken cezalar uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı uyardı

Bu kez vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı. İçişleri Bakanlığı deprem yardımı toplama bahanesiyle banka şifrelerinin istenmesi konusu hakkında bir mesaj yayınladı.

"Para, hesap bilgisi ve bankacılık şifrenizi kimseyle paylaşmayın"

Türk haklına SMS yolu ile gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı; Telefonda deprem yardımı toplama-dağıtma bahanesiyle para ve hesap bilgilerinizi isteyenlere inanmayın. Bankacılık şifrenizi kimseyle paylaşmayın.




#ankara
#içişleri bakanlığı
#maraş
22 dakika önce
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İçişleri Bakanlığı, yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılığa karşı uyardı
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