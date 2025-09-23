Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı'ndan İzmir'de CHP'li 3 belediyeye 'çöp' incelemesi

13:5823/09/2025, Salı
İçişleri Bakanlığı İzmir’de kent genelinde ağır çöp sorunlarının yaşandığı Konak, Buca ve Karabağlar belediyeleri hakkında inceleme başlattı.

#İçişleri Bakanlığı
#İzmir
#CHP
