Gündem İçişleri duyurdu Ankaradaki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek
ANKARA

İçişleri duyurdu: Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek

İçişleri Bakanlığı göçmenlerle ilgili alınan yeni kararları duyurdu. Buna göre; yarından itibaren (2 Eylül 2021) Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatıldı. Ankara'da bulunan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderileceği belirtildi.

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İçişleri duyurdu: Ankaradaki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2 Eylül'den geçerli olmak üzere Ankara mülki sınırlarının geçici koruma kaydına kapatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemlerini düzenlemeyle yetkili ve görevli olan İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ankara Valiliği, Göç İdaresi, jandarma ve emniyet birimlerinin katılımlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı kararların alındığı belirtildi.

"2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri, bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecektir.

Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecektir. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecektir.

Yabancılara ait vergi levhası olmayan iş yerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır."

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