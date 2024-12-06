İdamlık PKK’lıya AYM’den ret

Terör örgütü PKK içerisinde 1992-1993 yıllarında faaliyet gerçekleştiren Mehmet Şirin Durdu, o dönem yargılandığı Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) Türk Ceza Kanunu'nun 125’inci maddesi gereğince Nisan 1995’te idam cezasına çarptırıldı. İlgili kanunun kaldırılmasıyla terörist Durdu’nun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Durdu, DGM’de yargılandığını ve bu mahkemenin bağımsız ve tarafsız olmadığını iddia ederek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM yaptığı incelemede, infaz süresinin yürürlükteki mevzuata uygun olduğu ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediği sonucuna vardı. Kararda, başvurunun “Zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez” olduğu, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı iddiasının ihlal edilmediğine karar verildi ve başvuru reddedildi.