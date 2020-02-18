Gündem İdlib gazisi Uzman Onbaşı Kaplan ailesine kavuştu
ERZURUM

İdlib gazisi Uzman Onbaşı Kaplan ailesine kavuştu

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince atılan top atışları sonucu yaralanan Erzurumlu Gazi Piyade Uzman Onbaşı Oktay Kaplan ailesine kavuştu. Kaplan, “Bizler durmayacağız, o hainlerin inlerine girmeye devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Gazi Kaplan, göreve döneceği günü bekliyor.
Gazi Kaplan, göreve döneceği günü bekliyor.

Suriye’nin İdlib kentinde 10 Şubat’ta rejim güçlerince atılan top atışları sonucu 5 asker şehit olurken, 5 asker de yaralanmıştı. Yaralılardan 28 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Oktay Kaplan, Hatay Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından memleketi Erzurum’a geldi.

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Bir anda patlama oldu

Ailesiyle uzun süre hasret gideren Kaplan, patlamanın bir anda meydana geldiğini ifade ederek, “Görevdeyken bir patlama meydana geldi. O sırada patlamanın etkisiyle boynuma bir şarapnel parçası geldi. Ardından hastaneye kaldırıldık orada birkaç gün tedavi gördüm. Sonra taburcu oldum. Herhangi bir taciz ateşi falan olmadı. Patlama oldu onun da şiddetiyle diğer arkadaşlarımızın bazıları şehit bazıları gazi oldu. Çok şükür sağ salim atlattık. Silah arkadaşlarımın bazıları şehit oldu Allah onların şehadetini kabul etsin" dedi

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Hainlerin inlerine girdik

  • Yakın zamanda göreve dönmeyi beklediğini belirten gazi Kaplan, "Biz o hainlerin inlerine girdik. Yakın zamanda göreve dönmeyi bekliyorum. Devletimiz İdlib konusunda çok hassas davranıyor. Bizler durmayacağız devam edeceğiz böyle bilinsin. Bize düzenlenen saldırıdan sonra silah arkadaşlarımız zaten intikamımızı aldılar” dedi.

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"Rabbim bayrağımızı indirmesin"

Gazi Kaplan’ın annesi Hatice Kaplan ise, “Rabbim bayrağımızı indirmesin, milletimize zarar gelmesin, bayrak bizim için kutsaldır, askerlerimiz Allah’a emanet olsun inşallah” şeklinde konuştu. Boynuna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Gazi Kaplan iyileşip göreve döneceği günü bekliyor.

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