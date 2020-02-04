İdlib şehidi uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Dileğin gerçek oldu

İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler, aile yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şehit, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

'Dileğin gerçek oldu'

Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin." dedi.

Bunun üzerine şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak, "Dileği gerçek oldu. Keşke başka bir şey dileseydin. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Katran Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Gül, aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un ailesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evini de ziyaret etti.

Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, şehidin babası Abdurrahman, annesi Döndü, eşi Emine, ağabeyi Erhan ve diğer aile fertleriyle yakından ilgilendi.

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Şehit Katran'ın yakınları.

Şehit Uzman Çavuş Katran Mersin'in Gülnar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

Suriye İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran ise memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Katran için Gülnar Kaymakamlığı önünde düzenlenen cenaze törenine babası Ramazan, kardeşi Meryem Katran, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mersin Valisi Ali İhsan Su, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin kardeşi Meryem Katran, ağabeyini son yolculuğuna giydiği askeri üniformayla uğurladı.

Cenaze, törenin ardından Ayvalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Katran'ın, annesi Çiğdem Katran'ı 11 ay önce kaybettiği öğrenildi.