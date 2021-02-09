İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi Yola çıkacaklar dikkat: Deniz ulaşımında çok sayıda iptal var Şiddetli fırtına deniz otobüsü seferlerinde çok sayıda iptale yol açtı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri de elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 07:32 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 07:37 AA