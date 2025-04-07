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İETT'nin olaysız günü yok!

İETT'nin olaysız günü yok!

04:007/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ümraniye'de bir otobüs yanarken Başakşehir'de ise otobüsün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ümraniye'de bir otobüs yanarken Başakşehir'de ise otobüsün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın çıktı. Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nden Ümraniye istikametine seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü, otobüsü durdurarak içeride bulunan 10 kişiyi indirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


DUVARA GİRDİ: 5 YARALI

Başakşehir'de ise kontrolden çıkan İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Fatih’te de 1 İETT otobüsü, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.


#İETT
#Ümraniye
#yangın

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