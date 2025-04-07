İETT'nin olaysız günü yok!

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın çıktı. Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nden Ümraniye istikametine seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü, otobüsü durdurarak içeride bulunan 10 kişiyi indirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.