İflas erteleme suistimaline son

İcra ve İflas Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Konkordato ilan etme hali, yani iflası erteleme duyurusu yeniden düzenlenecek. Maddi gücü elverdiği halde, hesaplarında oynama yaparak zarar gösteren firmalara ağır yaptırımlar uygulanacak. Konkordato ilan eden taraf karşısında alacaklıların hakkı korunacak. Borçların uzun vadelere bölünmesi halinde de yeni kriterler devreye girecek. Konkordato kurumu, güven veren ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı için etkin hale getirilecek. Sahtekarlığın tespiti halinde ilgili firmaya idari para cezası kesilecek. Bu şirketlerin iflas erteleme hakları zorlaştırılacak ya da tamamen ellerinden alınacak. Konkordato, firmaların dönemlik sıkıntılar sebebiyle piyasadan silinip gitmesini engellemek için geliştirilen bir yöntem. İflasını erteleyen işletmelere, borcunu askıya alma hakkı tanınıyor. Ancak bu hak suiistimal edilmeye de açık.