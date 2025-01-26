İflas erteleme suistimaline son

İcra ve iflas süreçlerinde hileli yol izleyen, kanunun tanıdığı konkordato hakkını suiistimal eden işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacak. Sahtekârlığın tespiti halinde ilgili firmalara idari para cezası kesilecek. Bu şirketlerin iflas erteleme hakları zorlaştırılacak ya da tamamen ellerinden alınacak.
İcra ve İflas Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Konkordato ilan etme hali, yani iflası erteleme duyurusu yeniden düzenlenecek. Maddi gücü elverdiği halde, hesaplarında oynama yaparak zarar gösteren firmalara ağır yaptırımlar uygulanacak. Konkordato ilan eden taraf karşısında alacaklıların hakkı korunacak. Borçların uzun vadelere bölünmesi halinde de yeni kriterler devreye girecek. Konkordato kurumu, güven veren ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı için etkin hale getirilecek. Sahtekarlığın tespiti halinde ilgili firmaya idari para cezası kesilecek. Bu şirketlerin iflas erteleme hakları zorlaştırılacak ya da tamamen ellerinden alınacak. Konkordato, firmaların dönemlik sıkıntılar sebebiyle piyasadan silinip gitmesini engellemek için geliştirilen bir yöntem. İflasını erteleyen işletmelere, borcunu askıya alma hakkı tanınıyor. Ancak bu hak suiistimal edilmeye de açık.
PİYASA BARIŞI İÇİN
Gerçekte ödeme gücü olan firmalar, mali kayıtlar üzerinde kalem oynatarak ödeme sorumluluklarından kaçabiliyor. Piyasa barışını ve güveni bozarak orta vadede yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bu yaklaşımın önüne geçmek için alacaklılara yeni yasal haklar da getirilecek.
HASSAS DENGE GÖZETİLECEK
İcra ve iflas sisteminde alacaklı ve borçlu arasındaki hassas denge gözetilecek. Bu kapsamda değer ve tutarı belirli bir miktarın altındaki alacakların takibinde alternatif takip yolları geliştirilecek. Böylece alacaklının hızlı, ekonomik ve menfaatini gözeten bir yöntem devreye sokulacak. Elektronik dosya sisteminin kullanımı artırılacak. İcra dairelerindeki derdest fiziki dosyaların UYAP sistemine aktarılması tamamlanacak.