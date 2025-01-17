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10 bin işletme destekle kuruldu

10 bin işletme destekle kuruldu

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, verdikleri destekle 10 bini aşkın işletmenin geçen yıl yeniden kurulduğunu bildirdi. İbrahimcioğlu, Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2024'te 57 bin işletmeye destek verdiklerini anlatan İbrahimcioğlu, "Ticaret, inşaat, hizmet ve imalat sektörleri olarak 4 ana kalemde bunları değerlendirecek olursak, imalat sanayi desteklerimiz toplamda yüzde 45'ler seviyesinde, yüzde 55'ini diğer sektörlere veriyor durumdayız. Geçtiğimiz yıl 13,2 milyar TL bir destek sağlamış olduk. İş kurma desteği dediğimiz yeni girişimciler için verdiğimiz destekler bağlamında bu yıl yine 10 bin 225 işletmenin yeniden kurulması için destek vermişiz. Bunların yüzde 70'i imalat sanayi dışındaki işletmeler" ifadesini kullandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da komisyonda kurumun 2024 performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Aydın, 186 üniversitede 6 bin 526 Ar-Ge projesine 5 milyar TL destek sağlandığını aktardı. 91 bin bilim insanına ve genç araştırmacıya 3.3 milyar TL destek verildiğini de belirtti.


#Ekonomi
#işletme
#destek

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