İftara kaç saat kaldı?

On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs Pazartesi günü başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.
Vatandaşlar yaşadıkları ilde iftar için kalan süreyi öğrenmek için "
iftara kaç saat kaldı?" sorusunun cevabını merak ediyor.
İl il sahur ve iftar saatlerini sitemizden öğrenebilirsiniz.
İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ En uzun oruç Sinop'ta tutuluyor
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan kameri ay hesaplamalarına göre 16 saat 10 dakika ile Türkiye'de en uzun oruç. Sinop'ta tutuluyor.
İlk iftar topu Kars'tan atıldı
Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu, Kars'ta atıldı.
Kars Valiliğince 15 yıldır geleneksel hale getirilen ''Türkiye'nin ilk iftar topu'', bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla Evliya Camisi'ndeki Ebul Hasan Harakani Türbesi'nin önünden atıldı.
İftar topunu, "Ateşleyici yeterlilik belgesi"ne sahip Tacettin Durmuş ateşledi. Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.
2019 fıtır sadakası ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun,
2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede
23 lira olarak belirlenmesine karar verildi" denildi.
GÜNDEM
İstanbul Ramazan imsakiyesi
GÜNDEM
Ankara Ramazan imsakiyesi
GÜNDEM
2019 İzmir Ramazan imsakiyesi
OYNAT 01:30
On binler iftar için Sultan Ahmet'te buluştu
17 bin kişi Ramazan ayının ilk iftarı için Sultan Ahmet Meydanı'nda buluştu. Dev buluşma havadan böyle görüntülendi.
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Orucu açtıktan 15 dakika sonra ana yemeğe geçebilirsiniz: Oruç, 1 bardak çok soğuk olmayan su veya 1 adet hurma ile açılmalıdır. Orucu açtıktan sonra öncelikle peynir çeşitleri, domates, salatalık, yoğurt gibi tuzlu ve aşırı yağlı olmayan kahvaltılıklar; esmer, tam buğday ekmeği ya da pide; kuru baklagiller veya yoğurtlu çorbalar gibi iftariyelik denilen hafif gıdalar tüketilmelidir. İftariyelikleri yedikten en az 15 dakika sonra ana yemeğe geçilmelidir. Böylece tüm gün aç kalan ve asit üreten mide, yavaşça sindirime başlayacak; hazımsızlık problemleri önlenecek, kan şekeri de birden yükselmeyecektir.
İftar için az çeşitlilikte, sade sofralar hazırlanmalı: İftar sofrası hazırlarken yapılan en büyük hata çok çeşitli yemeklerin hazırlanmasıdır. Sofradaki çeşitliliğin 30 gün sürmesi, vücudun yağ kazancını artıran en büyük etkendir. 18 saatlik açlığın üzerine yüksek yağlı ve basit karbonhidratlı gıdalar tüketildiğinde, vücut alınan her fazla kaloriyi yağ olarak depolayacaktır.
Pilav ve börek aynı menüde olmamalı: İftarda ana yemeğin her zamanki akşam yemeğinden farklı olmasına gerek yoktur. Etli sebze yemekleri, yoğurtlu sebzeler veya cacık, 1 veya 2 dilim tam buğday ekmeği yanında bol yeşillikli salata ile tüketilebilir. Pilav, makarna ve börek gibi alternatifler her akşam tüketilmemeli, haftanın belirli günlerinde yalnızca bir tanesi olacak şekilde menüler planlanmalıdır. Pilav ve börek aynı sofrada yer almamalıdır. Karbonhidrat, nişastalı gıdaların olduğu öğünlerde ekmek tüketimi sınırlandırılmalı veya kaldırılmalıdır. Oruç süresince yavaş yemek ve lokmaları iyi çiğnemek de çok önemlidir.
Ramazan'da haftada 2 kez tatlı tüketilebilir: İftara doğru kan şekeri daha fazla düşeceği için bedenin tatlı ihtiyacı artacaktır. Ramazanda haftada en fazla 2 kez tatlı tüketilebilir. Bu tatlıların sütlü tatlılar olmasına özen gösterilmelidir. Elmalı sütlaç, muzlu güllaç, meyveli sütlü milkshake ve smoothi gibi şeker yerine meyve kullanılan tatlılar tercih edilmelidir.
İftardan sonra her yarım saatte 1 bardak su içilmeli: Havaların sıcak olması, susuzlukla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. İftarda mide bir sürahi su ile genişletilmemelidir. Ayrıca yenilen yemeklerle de mide hacmi gereksiz olarak büyütülecektir. Sabırlı olunmalı, iftar boyunca sadece 2 bardak su tüketilmelidir. Günlük 2-3 litre su ihtiyacı ise oruç tutulmayan saatler arasında eşit olarak dağıtılmalıdır. Her yarım saatte bir bardak su içilmelidir.
Mineral kaybını önlemek için günde 1 şişe mineralli su: Gün boyunca gerek fiziksel aktivite gerek terle sadece su değil, mineral kaybı da gerçekleşir. Her gün bir şişe sade mineralli su, kaybedilen mineralleri yerine koymak için pratik bir çözümdür. Sahurda da su tüketimi önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken yine bir seferde aşırı su tüketilmemesidir. Ayrıca susuzluğu gidermek için asitli içecekler tercih edilmemelidir.
Ramazana özel ara öğün oluşturulmalı: Ramazanda, açlık saatleri çok uzun, yemek saatleri ise çok kısa olduğu için günlük ihtiyacımız olan gıdaları tüketmek için yeterli zaman olmamaktadır. Saat 22.30-23.00 gibi bir bardak süt, 1 bardak kefir, 1 porsiyon peynirli omlet, 5 adet tuzsuz badem, 2-3 dilim tam buğday ekmeği, söğüş sebze, 1 orta boy şeftali, 1 kase elmalı tarçınlı sütlaç ya da 1 orta boy muz bedenin ihtiyaçlarını yerine koymak için yeterlidir.
Sahurda meyve tüketmeye özen gösterilmeli: Sahur, içeriği artırılmış bir kahvaltı gibi düşünülmelidir. Standart kahvaltılıkların yanında bir bardak süt ya da yoğurt ve bir porsiyon meyve özellikle tüketilmelidir. Az tuzlu peynir çeşitleri, yumurta, söğüş sebzeler, ceviz, fındık, yoğurt, şekersiz marmelatlar yenebilir. Tam buğday ekmeği yerine arada sırada yufka ile peynirli tava börekleri de pişirilebilir. Yemek tarzı tüketmek isteyen kişiler ise çorba, etsiz bir sebze yemeği, yoğurt, peynirli salatadan oluşan bir menü planlayabilir.
Uzun süreli tokluk ve susuzluk hissi için: Sahurda şeftali ve yoğurtkefir tüketimi gün içinde daha az susatacaktır. Tuzlu gıdalar veya yağlı kızartmalar, salamura besinler, şarküteri et grubunun daha çok susattığı unutulmamalıdır. Basit şeker içeren gıdalar, makarna, pirinç, beyaz ekmek, patates gibi sindirimi kolay olan posasız yiyecekler daha çabuk acıkılmasına sebep olurlar. Yağ oranı düşük, kaliteli protein içeren yoğurt, kefir, yumurta, az yağlı az tuzlu peynirler, ceviz, fındık ve badem tok tutar. Sahurda tüketilen yeşillikler ve çiğ sebzeler ise daha uzun süre tokluk ve susuzluk hissi verir.
Oruçluyken böyle zinde kalın
Ramazan ayında 18 saat süren açlık ve susuzluk, sıcak havalarla birlikte bedenin daha fazla su kaybetmesine yol açıyor. Sindirim problemlerinden etkilenmemek, vücudun yağ oranını azaltıp, kas kitlenin azalmasını önlemek için; iftar ve sahurun mutlaka yapılması, uygun menüler hazırlanması ve su tüketiminin doğru planlanması gerekiyor. Ayrıca tokluk hissi de çok önemli... Beslenme Danışmanı Dr. Dyt. Yonca Sevim, oruç tutanlara sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.