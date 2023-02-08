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İGA onarıyor muhalefet üstleniyor: CHP lideri deprem üzerinden bile siyaset yapmaya kalktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi. Türkiye'nin kenetlendiği felakette bile siyaset yapmaktan geri durmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın ABB tarafından onarıldığını paylaştı. Ancak çalışmayı yapan ekibin İGA'ya bağlı olduğu ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da CHP liderini yalanladı. ABB'nin sadece molozları kaldırdığını belirten Karaismailoğlu, "Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz @kilicdarogluk 'nu kaale almayınız" dedi.

15:10 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP lideri deprem üzerinden bile siyaset yapmaya kalktı.

CHP lideri deprem üzerinden bile siyaset yapmaya kalktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin meydana getirdiği yıkımın yaraları sarılıyor. Sahada canla başla mücadele sürerken bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananları siyasete alet etmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi. Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweet'ini Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.



'ABB ONARIYOR GELSİN TUTUKLASINLAR'

Belediyenin onarım yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bu felaket gününde siyaset yapmaya devam etti. Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan CHP Lideri, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.


ONARIMI İGA'NIN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra ise İGA (İstanbul Grand Airport) tarafından yapılan bir paylaşımda söz konusu onarımın ABB tarafından değil İGA tarafından yapıldığı ortaya çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bir de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşımdan bulunan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi: "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz @kilicdarogluk 'nu kaale almayınız."





#kemal kılıçdaroğlu
#adil karaismailoğlu
#hatay
18 dakika önce
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İGA onarıyor muhalefet üstleniyor: CHP lideri deprem üzerinden bile siyaset yapmaya kalktı
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