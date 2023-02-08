İGA onarıyor muhalefet üstleniyor: CHP lideri deprem üzerinden bile siyaset yapmaya kalktı

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CHP lideri deprem üzerinden bile siyaset yapmaya kalktı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin meydana getirdiği yıkımın yaraları sarılıyor. Sahada canla başla mücadele sürerken bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananları siyasete alet etmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi. Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweet'ini Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.
Belediyenin onarım yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bu felaket gününde siyaset yapmaya devam etti. Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan CHP Lideri, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.
Daha sonra ise İGA (İstanbul Grand Airport) tarafından yapılan bir paylaşımda söz konusu onarımın ABB tarafından değil İGA tarafından yapıldığı ortaya çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bir de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşımdan bulunan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi: "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz @kilicdarogluk 'nu kaale almayınız."