İGDAŞ müdürü niye ayrıldı?

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak, sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etti. Çolak’ın, istifasının ardında operasyon endişesi olduğu iddia edildi. İGDAŞ’ın bir önceki genel müdürü olan CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in şirketin araçlarını seçim çalışmaları için kullandığı öne sürüldü. Özmen’in seçim sürecinde mali kaynak oluşturmak için naylon faturalar kestirdiği de ifade ediliyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre Özmen, seçim döneminde pek çok personele olayların duyulmaması için mobbing uyguladı. Baskıya maruz kalan bazı çalışanların, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılandığı soruşturmayla ilgili bildiklerini anlatmak için savcılığa başvuracağı ifade ediliyor. Çolak’ın ise, bu çalışanların konuşmasının ardından bir operasyon geleceği endişesiyle görevinden istifa ettiği iddia ediliyor.