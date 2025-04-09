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İGDAŞ müdürü niye ayrıldı?

İGDAŞ müdürü niye ayrıldı?

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ali Ender Çolak
Ali Ender Çolak

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak, sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etti. Ancak Çolak’ın, önceki müdür Mithat Bülent Özmen’in yolsuzluklarının ortalığa dökülmesiyle gelebilecek operasyonlardan endişe ettiği için ayrıldığı belirtiliyor. CHP’den Eyüpsultan Belediye Başkanı olan Özmen, 31 Mart seçimleri sürecinde İGDAŞ kaynaklarını kullanmakla suçlanıyor.

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak, sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etti. Çolak’ın, istifasının ardında operasyon endişesi olduğu iddia edildi. İGDAŞ’ın bir önceki genel müdürü olan CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in şirketin araçlarını seçim çalışmaları için kullandığı öne sürüldü. Özmen’in seçim sürecinde mali kaynak oluşturmak için naylon faturalar kestirdiği de ifade ediliyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre Özmen, seçim döneminde pek çok personele olayların duyulmaması için mobbing uyguladı. Baskıya maruz kalan bazı çalışanların, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılandığı soruşturmayla ilgili bildiklerini anlatmak için savcılığa başvuracağı ifade ediliyor. Çolak’ın ise, bu çalışanların konuşmasının ardından bir operasyon geleceği endişesiyle görevinden istifa ettiği iddia ediliyor.


#İGDAŞ
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