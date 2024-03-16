İGDAŞ'ta soygun: Aracın piyasa değeri 2 milyon 3 aylık kirası 2,9 milyon

CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı ve İGDAŞ Genel Müdürü Bülent Özmen’in büyük bir ihale yolsuzluğu yaptığı ortaya çıktı. Araç kiralama ihalesi açan Özmen’in, 300’ün üzerinde kiralık aracın ihalesinde araçların piyasa değerinin daha fazla parayı kira bedeli olarak ödediği anlaşıldı. İGDAŞ’ın dolandırıldığı ihale, 15 Kasım 2023 yapıldı. Kiralama işlemi 1 Aralık 2023’te başladı.





1 GÜN SONRA İSTİFA ETTİ

Bülent Özmen de bir gün sonra 2 Aralık’ta adaylık için İGDAŞ’tan istifa etti. Masa başında hazırlanmış evraklarla düzenlenen ve "Hayali ihale" olarak adlandırılan bu yöntemle elde edilen kazancın yerel seçimde kullanıldığı ileri sürüldü. 01.12.2023 - 29.02.2024 dönemini kapsayan 3 aylık hizmet alımı ihalesini alan Flora Sosyal Destek Hizmetleri isimli şirket, tahsis ettiği araçların piyasa değerlerinden daha fazla bir parayı üç aylık kiralamayla kasasına indirdi. Bu yöntemle yüzlerce araç kiralayan İGDAŞ, beşte bir fiyata mal olacak kiralama için toplamda 147 milyon lira ödeme yaptı.





2 MİLYONLUK KAMYONETİ 2,4 MİLYONA KİRALADI

İGDAŞ, piyasa değeri 2 milyon lira kamyonet için aylık kira bedeli olarak 800 bin TL ödedi. Bu aracın üç aylık kirası 2 milyon 400 bin TL olarak belgelere yansıdı. Buna yüzde 20 KDV eklendiğinde rakam 2 milyon 880 bin liraya çıkıyor. Bunun gibi birçok örnek var. Piyasada değeri 2,5 milyon lira olan damperli kamyonetin aylık kiralama bedeli 1 milyon 73 bin lira olarak biçildi. İGDAŞ’ın bu kamyonet için Flora Sosyal Destek Hizmetleri isimli şirkete ödediği 3 aylık kiranın toplamı 3 milyon 219 bin lira. Yine aynı ihalede piyasa değeri 2,5 milyon lira olan asansörlü kamyonetin aylık kiralama bedeli ise 1 milyon 23 bin lira oldu. Aynı şirkete ödenen 3 aylık kiralama bedeli olan 3 milyon 69 bin TL, aracın piyasa değerini aşıyor.





320 aracın üç aylık kirası 147 milyon TL

Geçtiğimiz yılın son aylarında yapılan ballı ihaleyi kapan Flora Sosyal Destek Hizmetleri, İGDAŞ’a tahsis ettiği 320 aracın üç aylık kirası KDV dahil toplamda 176 milyon 400 bin lira aldı. İGDAŞ, beşte bir fiyata mal olacak kiralama için yandaş şirketi zengin etti. İddiaya göre; kağıt üzerinde kiralanmış gibi gözükse de bazı araçlar hiç bir işte çalışmadı. Kiralanan araçların mesai çizelgesinin incelenmesi halinde bu iddiaların doğru olup olmadığı anlaşılacak. Kiralanan araçların çalıştırılıp çalıştırılmadığının anlaşılması için; konuyla ilgili faturaların incelenmesi gerekiyor.



