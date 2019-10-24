İhanet ortaklığı

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POLİTİKA

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Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP’li belediye başkanlarına destek FETÖ ve CHP’den geldi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Sezgin Tanrıkulu
Sezgin Tanrıkulu

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda AK Parti’yi hedef aldı. Tanrıkulu, Mızraklı’ya ters kelepçe takıldığını iddia ederek sosyal medyada da algı operasyonu yaptı.

Sezgin Tanrıkulu'nun paylaşımı

FETÖ VE CHP TEK SES

Ancak Tanrıkulu’nun iddiası yayımlanan görüntülerle çürütüldü. Videolarda Mızraklı’nın kelepçelenmediği ortaya çıktı.

CHP’den bir diğer destek kayyum atamalarının ardından tutuklu HDP’lileri ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’dan geldi. Kaya, terör yardım ve yataklık suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını “kabul edilemez” olarak niteledi. Karara CHP’lilerin dışında bir tepki de FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan’dan geldi. Arslan, FETÖ’nün yayın organı Ahval’ın Selçuk Mızraklı’nın tutuklandığı haberi paylaşarak, “Tüy dikmeseler olmazdı zaten” mesajını paylaştı.

KAPLAN’DAN İSYAN ÇAĞRISI!

  • CHP’lilerden destek açıklaması devam ederken, HDP’liler ise halkı sokağa davet etti. HDP’li Hasip Kaplan sosyal medya hesabından şu çağrıda bulundu: “Oy namustur. Namusunuza sahip çıkınız. Vicdan adalettir, vicdanınızın sesini dinleyin. Onur yaşama nedenidir, insanlığa sahip çıkınız, cuma günü hayat dursun sessizce ses verin!”

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