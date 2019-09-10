İhtiyaç sahipleri yalnız bırakılmıyor

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaptıkları ziyaretler kapsamında vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine, sağlıktan kişisel bakıma kadar birçok ücretsiz hizmet veren Kahramankazan Belediyesi, bunların yanı sıra çocuk ve yetişkinlere kıyafet, ayakkabı ve ev eşyası yardımı da yapıyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Kahramankazan’da nüfusu 54 bine yaklaşan bir aileyiz. Aile fertlerini yalnız bırakmayız” dedi.