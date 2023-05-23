İki ayda nasıl bitirdiler bilmiyorum: Defne’ye gelin de hizmet görün

Büyük depremin vurduğu Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve önceki gün açılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, dün hasta kabulüne başladı. 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılarak yapılan hastanede 36 poliklinik bulunuyor. 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ile diş polikliniği de bulunan ve tüm branşlarda hizmet veren hastanede 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı görev alıyor. Hastanede görevli tüm personel, konteyner kentlerde ikamet ediyor.

İNSANLIK MERHAMET ÜZERİNE KURULUDUR

2 ayda tamamlanıp hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi’nde dün hasta yoğunluğu yaşandı. Polikliniklerde kuyruklar oluştu. Gün içinde yaklaşık 1000 kişi tedavi oldu. Gelenleri girişte “İnsanlık merhamet üzerine kuruludur” yazısı ile karşılayan hastanede, hastalar danışmadan ilgili branşlara yönlendiriliyor. Dün tedaviye gelen vatandaşlar hastaneden memnun ayrıldı.

ELLERİNE SAĞLIK

Dizlerinden rahatsız olan 52 yaşındaki Mehmet Göçer, “Tedavim için açılışı bekledim. Süper olmuş. Bu kadar kısa sürede böyle bir hastane yapmak kimsenin harcı değil. Kalkmış bize beddua ediyorlar. Onlardan gelecek yardıma muhtaç değiliz” dedi. Bel tedavisine gelen 48 yaşındaki Sabit Karabiber ise “2 ayda nasıl çalıştılar, nasıl bitirdiler, tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Bize haklarını haram edenler, beddua edenler gelsin de burayı, bize verilen hizmeti görsün” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU YAPABİLİR Mİ?

Depremde Antakya’daki evi yıkılan 63 yaşındaki Seher Uğurlu, hastaneyi görünce çok etkilendiğini söyledi: “2 ayda yapmışlar, helal olsun. İnsanları düşünüp inşa etmişler. Kocaman hastane yaptılar, Kılıçdaroğlu burayı 2 ayda yapabilir miydi? O zaman niye ona oy verelim? Depremzedelere ne yaptılar? O kadar belediyeleri var, Hatay Büyükşehir Belediyesi de onların. Biz bir yardım görmedik. O yüzden oy alamadı. Oy verenler de bin pişman.”

Tüm poliklinikler aktif

Hastanede ilk gün incelemelerini sürdüren Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın hastalarla yakından ilgilendi. Barçın, 60 günde tamamlanıp faaliyete geçen hastanede bütün polikliniklerin aktif olarak çalıştığını söyledi: “Vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Daha önce Defne bölgemizde hastanemiz yoktu. Ciddi yoğunluk var.”







