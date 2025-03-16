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İki gün önce kaybolan Mertcan'ın dağlık bölgede cesedi bulundu

İki gün önce kaybolan Mertcan'ın dağlık bölgede cesedi bulundu

15:3116/03/2025, Pazar
DHA
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Mertcan'ın cansız bedeni bulundu
Mertcan'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki gün önce kaybolan Mertcan Güvercin'in (23) dağlık bölgede cesedi bulundu. Mertcan Güvercin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için çalıma başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki gün önce kaybolan Mertcan Güvercin'in (23) dağlık bölgede cesedi bulundu.


İlçenin Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi.


Bölgede arama yapan jandarma, Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı.


Mertcan Güvercin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için çalıma başlatıldı.




#Hatay
#Mertcan Güvercin
#ceset

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