Gündem İki ilde okullara kar tatili
BİTLİS VAN

Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli

İki ilde okullara kar tatili

Bitlis´te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi. Van'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi.

Haber Merkezi DHA
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Bitlis'te dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar kalınlığının kent merkezinde 2 metreye ulaşması üzerine, ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.

BAŞKALE VE MURADİYE İLÇELERİ'NDE OKULLARA KAR TATİLİ

Van'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

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