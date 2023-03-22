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Gündem

İki ittifak tek aday!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin yansımaları dikkat çekiyor. CHP'de, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı’nın yanı sıra HDP’nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da tek adayı olarak seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Haber Merkezi
04:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret etti.

CHP-HDP arasında karşılıklı olarak kapıların açık tutulduğu zirvenin yansımaları da dikkat çekiyor. CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı’nın yanı sıra HDP’nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da tek adayı olarak seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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CHP kaynakları, "Genel Başkanımız HDP'nin iş birliğine yatkın olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da büyük ölçüde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında birleştiğine dikkat çeken kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun iki ittifakın da tek adayı olarak seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor.



#Seçim
#CHP
#HDP
#Kılıçdaroğlu
#Millet İttifakı
#Emek İttifakı
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