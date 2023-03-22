İki ittifak tek aday!

CHP-HDP arasında karşılıklı olarak kapıların açık tutulduğu zirvenin yansımaları da dikkat çekiyor. CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı’nın yanı sıra HDP’nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da tek adayı olarak seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CHP kaynakları, "Genel Başkanımız HDP'nin iş birliğine yatkın olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da büyük ölçüde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında birleştiğine dikkat çeken kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun iki ittifakın da tek adayı olarak seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor.