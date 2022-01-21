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İki kardeş fare zehrini 'şeker' zannedip yemişti: Güzel haber geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolapta bulunan fare zehrini, 'şeker' zannedip yiyen Turgut Efe ile İpek Su D. kardeşlerin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
İki kardeş fare zehrini şeker zannedip yemişti: Güzel haber geldi
Foto: DHA.

Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak'ta oturan ailenin çocukları Turgut Efe D. (5) ile İpek Su D. (3) dolaptaki fare zehrini 'şeker' zannederek yedi. İki kardeş bir süre sonra fenalaştı. Odaya gelen Merve D., çocuklarını baygın vaziyette buldu.

  • Yanlarında zehri bulan Merve D., çocuklar kusmaya başlayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı çocuklar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan Turgut Efe ve İpek Su D. kardeşler, Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Doktorları çocukların sağlık durumlarının iyiye gittiğini ve normal servise aldıklarını ifade etti.

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