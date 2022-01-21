İki kardeş fare zehrini 'şeker' zannedip yemişti: Güzel haber geldi

Ayağını kıran kayakçının yardımına Jandarma Arama Kurtarma ekibi yetişti

Bursa'nın Uludağ ilçesinde uzun süredir kayak sporuyla uğraşan ve İtalyan pistinden inen bir kayakçı düşüp ayağını kırdı.



Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar motorlarıyla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, gencin ayağının haricinde başka bir yerinde kırık olup olmadığını kontrol etti. Titizlikle kayak ayakkabısı çıkarılan genç, çoklu kırık oluşan ayağı sabitlendikten sonra sedyeye alındı.



Kar motorunun arkasına bağlanan kızaklı sedye ile yaklaşık 3 kilometre taşınan genç, Uludağ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından genç, Bursa merkezdeki hastaneye sevk edildi.