İki kazadan biri motosikletli

Şehir içi trafiğinde motosiklet kazalarının oranı endişe verici seviyelere ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır” dedi.

326 BİN 472 İŞLEM YAPILDI

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında şehir içlerinde gerçekleştirilen motosiklet denetimleri ile emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 20-27 Şubat tarihleri arasındaki trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Yılın ilk 2 ayında gerçekleştirilen 1 milyon 547 bin 776 motosiklet denetimi sonucunda, motosiklet sürücülerine yönelik 326 bin 472 işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, “Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim” uyarısında bulundu

TRAFIK DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde ise 2 milyon 938 bin 674 araç denetlendi. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlemler uygulandı. Hız ihlali yapan 143 bin 8 sürücüye ceza kesildi. Periyodik muayenesi olmayan 23 bin 886 araca işlem yapıldı. Emniyet kemeri kullanmayan 27 bin 293 sürücü tespit edildi. Sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 898 kişiye ceza kesildi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 7 bin 182 araç trafikten men edildi. Mevzuata aykırı çakar veya sesli uyarı cihazı kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı.







