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Kaza geliyorum dedi: Önce şeritten çıktı sonra kaza yaptı

Kaza geliyorum dedi: Önce şeritten çıktı sonra kaza yaptı

10:1927/02/2025, jeudi
IHA
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Bursa'da seyir halindeki sürücü bir anlık dalgınlık nedeniyle önündeki otomobile çarptı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen sürücü, bir anlık dalgınlık nedeniyle önce şeritten çıktı, ardından direksiyon hakimiyetini toplamak isterken frene basamadı.

Önündeki araca çarparak durabilen otomobilin kaza anı bir başka sürücünün kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine gelen polis ise olayla ilgili tahkikat başlattı.



#Bursa
#Osmangazi
#Trafik Kazası

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