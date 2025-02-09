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Bursa haberleri: Fırtına nedeniyle bazı seferler iptal edildi

Bursa haberleri: Fırtına nedeniyle bazı seferler iptal edildi

17:339/02/2025, dimanche
G: 9/02/2025, dimanche
Yeni Şafak
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Bursa-İstanbul arasındaki bazı seferler iptal edildi
Bursa-İstanbul arasındaki bazı seferler iptal edildi

Bursa'dan son dakika haberi olarak, Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bugünkü bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte 9 Şubat 2025 Bursa İstanbul BUDO iptal edilen seferlerin listesi.

Bursa-İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi. İşte BUDO iptal edilen seferlerin listesi.


BURSA BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER (9 ŞUBAT)


Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre,

Saat 17.00 ve saat 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 19.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.


Aynı gerekçeyle BUDO'nun bugünkü saat 13.30 ve saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 15.25'teki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamamıştı.


İPTAL EDİLEN SEFERLERİN LİSTESİ

09.02.2025 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2025 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2025 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2025 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2025 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2025 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2025 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2025 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BURSA HAVA DURUMU YARIN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 5 günlük Bursa hava durumu tahminleri şu şekildedir;


10 Şubat Pazartesi: 5° Yağmurlu

Salı: 5° Yağmurlu

Çarşamba: 3° Yağmurlu

Perşembe: 5° Yağmurlu

Cuma: 8° Güneşli

#BUDO
#Bursa
#İptal edilen seferler
#İstanbul

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