İki şehirde LGBTİ eylemine geçit yok

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İzmir Valiliği ve Kocaeli Valiliği sözde ‘Onur Haftası’ kapsamında LGBTİ dernekleri ve benzer oluşumlar tarafından yapılacak hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceğini açıkladı. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, haziran ayının sonlarında “Onur Haftası” adı altında İzmir’in de aralarında yer aldığı bazı kentlerde etkinlikler gerçekleştirilmek istendiği şeklinde bilgiler elde edildiği belirtildi.
PROVOKASYONA AÇIK
Özetle eylemlerin provokasyona açık olduğu vurgulanarak açıklamada şunlar kaydedildi: “Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, LGBTİ ‘İzmir 11. Onur Haftası’ adı altında planlanan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival vb. eylem/etkinlikler, 24 Haziran 00.01’den-25 Haziran günü 23.59’a kadar 2 gün süre ile açık yerlerde İzmir ili genelinde il sınırları dahilinde yasaklanmıştır.”
2 TEMMUZ’A KADAR YASAK
Kocaeli Valiliği de yaptığı benzer açıklamanın ardından, kentte 2 Temmuz’a kadar toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, festival ve tiyatro gibi etkinliklerinin yasaklandığını duyurdu.
Aile ve kamu düzeni büyük tehdit altında
İstanbul 2 Nolu Barosu, sosyal medya hesabından “Emperyalist tehdit” başlığıyla yayınladığı açıklamayla LGBTİ propagandasına tepki gösterdi. Açıklamada, LGBT propagandasıyla yapılan ifsadın milletin inancı, örf, değer ve aile yapısına aykırı olduğunun vurgulanarak, “Bu yönüyle aile ve kamu düzeni için büyük bir tehdittir. İstanbul 2 Nolu Barosu olarak üzerimize düşen her şeyi eksiksiz olarak yapacağız” denildi.