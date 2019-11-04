İki ülkeye sert uyarı

Milli Savunma Bakanlığınca, sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG’yi ‘müttefik’ olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi kınandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Fırat’ın doğusundan Türkiye’ye yönelik ciddi DEAŞ ve PKK tehdidinin mevcut olduğu, Suriye’de güvenli bölge oluşturulması ve mültecilerin eve dönüşü için Barış Pınarı Harekâtı başlatıldığı, operasyon süresince Türkiye’ye karşı iftira kampanyasına girişildiği ve harekât bahanesiyle ABD’nin sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirdiği hatırlatılarak şöyle denildi:

Donald Trump ve Emmanuel Macron

KARAR TARİHÎ BİR HATA

“ABD’nin Barış Pınarı Harekâtı’nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır. 100 yıl önce Ermeni soykırımı olup olmadığını merak eden ABD, bahse konu olaylarla ilgili gerçekleri, tarihi olguları çarpıtarak yansıtan sözde kaynaklarda değil, ABD’li General James G. Harbord’un başkanlığındaki ABD askeri heyetinin bizzat yerinde yaptığı araştırmalarla hazırladığı raporlarda ve Amerikan Ulusal Arşivleri’nde (NARA) yer alan belgelerde aramalıdır. ABD’li dostlarımızın stratejik ortaklık ilişkilerimizi son derece olumsuz şekilde etkileyecek böylesi bir tarihi hatadan bir an önce dönmesini umuyoruz.”

FRANSA’YI KINIYORUZ

“Aynı şekilde Fransa Ulusal Meclisi’nin de Barış Pınarı Harekâtı’nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey değildir. Fransa tarafından ‘müttefiklerimiz’ olarak ifade edilenler Kürt kardeşlerimiz değil, bölgede yaşayan başta 400 bini Kürt, milyonlarca Suriyeli sivili yerinden eden, yerel halka her türlü baskı ve zulmü yapan, istikrarsızlık ve kaosun baş kaynağı eli kanlı PKK/YPG terör örgütüdür. Tarihi gerçekleri dikkate almadan sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi’ni ve terör örgütü PKK/YPG’yi ‘müttefik’ olarak tanımlayarak destek açıklamalarında bulunan Fransa Ulusal Meclisi’ni kınıyor, aklıselime davet ediyor, bu tarihi ve vahim hatalardan bir an önce dönmelerini umuyoruz.”

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NATO’NUN MERKEZİNDE ‘SON CEPHE’ ÜLKESİ

“NATO’nun ruhuna ve misyonuna uygun hareket eden Türkiye’nin, müttefiklerinden de benzeri bir yaklaşım beklemesi en doğal hakkıdır. Şu asla unutulmamalıdır ki, 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye, NATO’nun kenarında değil tam merkezindedir. Türkiye sadece kendi sınırlarını değil, NATO sınırlarını da korumaktadır. Türkiye’nin güvenliği, NATO dahil tüm Avrupa’nın güvenliğidir. Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın cephe ülkesidir. Harekâtın çok kısa sürede hedeflerine ulaşmasında en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir.”