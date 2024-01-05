İki yalan makinesi: Yerine getirdikleri vaat bulamayınca devletin yaptıklarına çöktüler

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı lansmanı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Adaylık lansmanında söz alan Özgür Özel 5 yıldır hiçbir vaadini yerine getirmeyen, bu da yetmezmiş gibi devletin yaptığı işleri kendi işleriymiş gibi lanse eden İstanbul'un her afetinde tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterdi. Krizleriyle ve kavgalarıyla gündemden düşmeyen ikili, yerine getirilen vaat bulamayınca devletin yaptıklarına göz dikti.

Yalanlarını tek tek sıraladılar

Kürsüye ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı. Özgür Özel; Bu yıl İstanbul’da yağan her yağmurda İstanbul’a imreniyoruz bu kadroyu tebrik ediyoruz” diyerek Ekrem İmamoğlu'nun sözde başarılarını savunmaya çalıştı. Ancak o İmamoğlu'nun hizmetlerini sunarken akıllarda hep aynı görüntüler vardı.

İstanbullu her yağmurda İBB'ye ve İmamoğlu'na isyan etti

"İlk başkanlık dönemimiz kolay olmadı. Görevi devraldığımız İstanbul neredeyse durmuştu. Metro projeleri stop etmişti" diyen İmamoğlu, yanan otobüsler, arıza yapan metrolar, 5 yıldır hiçbir şekilde aktif edemediği metro inşaatları ve halkın kendisine olan isyanından hiç söz etmeden devletin o tatildeyken yaptığı ve bitirdiği projeleri kendi yapmış gibi lanse etti.

Meğer hepsini İBB yapmış

'Tüm zamanların en büyük ulaşım atılımını yaptık' diyen İmamoğlu, İstanbullu'nun isyan ettiği sıkıntıları görmezden gelerek tüm projeleri kendi yapmış gibi tek tek sıraladı.

'AK Parti'den devraldığı projeleri bile bitiremedi'

İBB'nin Tuzla'da AK Parti döneminde başlatılan projelerin bile 28 geçmesine rağmen hiçbirinin tamamlanmadığını örnekler vererek açıklayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'da yan yollar bitmedi, köprüler bitmedi, ulaşım sorunları çözülmedi. İBB uyku modunda devam ediyor. Bir yasa vardı, Campbell Yasası; 'Ne kadar az iş yaparsanız işleriniz o kadar yolunda gider' Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yasayı uyguluyor sanırım. Ne kadar az iş yaparsanız işler o kadar yolunda gidiyor. Her şey çok müthiş diyor ama 13 bin kişiyi işten atıp, 45 bin kişiyi işe alıyorsunuz. Bir çalışanı dahi işten çıkarmayacağım diye söz veriyorsunuz. Bu hangi nesnel akla uyar bilmiyorum. Bunları hatırlatıp seçimden önce böyle demiştiniz deyince de İBB hemen uyku modundan, sessiz moda geçiyor" ifadelerini kullanarak İBB'ye tepki göstermişti.

İBB yapamadı bakanlık tamamladı

CHP'li İBB'nin yapımını tamamlayamadığı Başakşehir – Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Kayaşehir Metro Hattı, Ulaştırma Bakanlığı tarafından tamamlandı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Başakşehir-Kayaşehir metrosu tek yönde saatte 70 bin yolcuya hizmet verilecek. Ayrıca Metrokent İstasyonu Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir- Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak. Kayaşehir İstasyonu Halkalı- İstanbul Havalimanı metro hattı ile entegre olacak.















