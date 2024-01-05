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İki yalan makinesi: Yerine getirdikleri vaat bulamayınca devletin yaptıklarına çöktüler

Koltuk kavgaları, boş vaatler ve başkanlık krizleriyle gündemden düşmeyen CHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı lansmanı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Her şey çok güzel olacak' diyerek İstanbullulara söz veren ancak geçtiğimiz 5 yıl içerisinde toplu taşıma, metro ve metrobüs arızaları ile önlem alınmayan afetler yüzünden vatandaşı isyan ettiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterdi. Adaylık lansmanında söz alan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yalanlarını tek tek sıralayarak kendi vaatlerini yerine getirmedikleri gibi bir de devletin yaptığı işleri kendi işleriymiş gibi lanse etti.

14:23 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 14:42 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı lansmanı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Adaylık lansmanında söz alan Özgür Özel 5 yıldır hiçbir vaadini yerine getirmeyen, bu da yetmezmiş gibi devletin yaptığı işleri kendi işleriymiş gibi lanse eden İstanbul'un her afetinde tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterdi. Krizleriyle ve kavgalarıyla gündemden düşmeyen ikili, yerine getirilen vaat bulamayınca devletin yaptıklarına göz dikti.

Yalanlarını tek tek sıraladılar

Kürsüye ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı. Özgür Özel; Bu yıl İstanbul’da yağan her yağmurda İstanbul’a imreniyoruz bu kadroyu tebrik ediyoruz” diyerek Ekrem İmamoğlu'nun sözde başarılarını savunmaya çalıştı. Ancak o İmamoğlu'nun hizmetlerini sunarken akıllarda hep aynı görüntüler vardı.

İstanbullu her yağmurda İBB'ye ve İmamoğlu'na isyan etti

"İlk başkanlık dönemimiz kolay olmadı. Görevi devraldığımız İstanbul neredeyse durmuştu. Metro projeleri stop etmişti" diyen İmamoğlu, yanan otobüsler, arıza yapan metrolar, 5 yıldır hiçbir şekilde aktif edemediği metro inşaatları ve halkın kendisine olan isyanından hiç söz etmeden devletin o tatildeyken yaptığı ve bitirdiği projeleri kendi yapmış gibi lanse etti.

Meğer hepsini İBB yapmış

'Tüm zamanların en büyük ulaşım atılımını yaptık' diyen İmamoğlu, İstanbullu'nun isyan ettiği sıkıntıları görmezden gelerek tüm projeleri kendi yapmış gibi tek tek sıraladı.

'AK Parti'den devraldığı projeleri bile bitiremedi'

İBB'nin Tuzla'da AK Parti döneminde başlatılan projelerin bile 28 geçmesine rağmen hiçbirinin tamamlanmadığını örnekler vererek açıklayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'da yan yollar bitmedi, köprüler bitmedi, ulaşım sorunları çözülmedi. İBB uyku modunda devam ediyor. Bir yasa vardı, Campbell Yasası; 'Ne kadar az iş yaparsanız işleriniz o kadar yolunda gider' Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yasayı uyguluyor sanırım. Ne kadar az iş yaparsanız işler o kadar yolunda gidiyor. Her şey çok müthiş diyor ama 13 bin kişiyi işten atıp, 45 bin kişiyi işe alıyorsunuz. Bir çalışanı dahi işten çıkarmayacağım diye söz veriyorsunuz. Bu hangi nesnel akla uyar bilmiyorum. Bunları hatırlatıp seçimden önce böyle demiştiniz deyince de İBB hemen uyku modundan, sessiz moda geçiyor" ifadelerini kullanarak İBB'ye tepki göstermişti.

İBB yapamadı bakanlık tamamladı

CHP'li İBB'nin yapımını tamamlayamadığı Başakşehir – Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Kayaşehir Metro Hattı, Ulaştırma Bakanlığı tarafından tamamlandı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Başakşehir-Kayaşehir metrosu tek yönde saatte 70 bin yolcuya hizmet verilecek. Ayrıca Metrokent İstasyonu Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir- Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak. Kayaşehir İstasyonu Halkalı- İstanbul Havalimanı metro hattı ile entegre olacak.


İstanbul yeni metrosuna kavuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaşehir Metrosu açılış töreninde CHP'li İBB'ye sert tepki
İstanbul yeni metrosuna kavuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaşehir Metrosu açılış töreninde CHP'li İBB'ye sert tepki

CHP'li İBB'nin yapımını tamamlayamadığı Başakşehir – Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Kayaşehir Metro Hattı, Ulaştırma Bakanlığı tarafından tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metro hattının açılış töreninde yaptığı açıklamada, " Biz İstanbul'u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına bırakamayız." dedi. İBB'nin 3 yılı geçen sürede İstanbul'a tek bir çivi dahi çakmadığını vurgulayan Erdoğan, "Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız." diye konuştu. 14 Mayıs vurgusu yapan Erdoğan, "Vatandaşım önce parlamento seçimlerinde sonra 2024'te bunlara dersini verecek." ifadelerini kullandı.


Tuzla'da algı operasyonuna girişen İmamoğlu'nun metro oyununu Şadi Yazıcı bozdu: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
Tuzla'da algı operasyonuna girişen İmamoğlu'nun metro oyununu Şadi Yazıcı bozdu: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı duyuru ile Kaynarca-Pendik Tuzla Metro Hattı 1.Etap projesinde TBM Çıkış töreni düzenleneceğini duyurdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise İmamoğlu'nun kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere Metro İstasyonu İnşaat Alanı’nda TBM çıkışını bekledi. Burada açıklamada bulunan Yazıcı, "Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil. Masal gibi.” dedi.



#CHP
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
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