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İki yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı

İki yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı

12:246/04/2025, Pazar
DHA
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2 yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba cezaevine gönderildi
2 yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba cezaevine gönderildi

Gaziantep'te iki yaşındaki kızı Y.E.T.'ye şiddet uygulayan Y.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzun süre şiddete maruz kalan Y.E.T. ise koruma altına alındı.

Gaziantep'te 4 Nisan'da Sinan Mahallesi'nde Suriye uyruklu Y.E., 2 yaşındaki kızı Y.E.T.'ye şiddet uyguladı. O anlar, evdeki başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınarak görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Y.E.'nin Y.E.T.'ye defalarca tekme ve tokat attığı ve saçlarından tutarak yere fırlattığı görüldü. Çocuk ağladığı sırada tekrar yanına çağıran Y.E., minik kıza defalarca tokat atıp saçlarından havaya kaldırdığı görüldü.

Cani baba cezaevine gönderildi

Görüntülerin tepki toplaması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, adresini belirledikleri Y.E.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E., tutuklanarak cezaevine konulurken, kızı Y.E.T. ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Valilik açıklama yaptı

Gaziantep Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimizde bir çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntülerin 4 Nisan 2025 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda, görüntülerde yer alan çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu anlaşılan Y.E isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınarak, tutuklanmıştır. Mağdur çocuk Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır” denildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



#Gaziantep
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