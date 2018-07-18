İki yıllık OHAL bugün sona eriyor

20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal uygulaması bugün sona eriyor. İki yıllık süreçte 127 bin kişi kamudan ihraç edildi. Yüzlerce kanunda önemli değişiklikler yapıldı.

34 kanun hükmünde kararname yayımlandı. Kamudan 127 bin kişi ihraç edildi. Bin 431 dernek kapatıldı. Yüzlerce kanunda değişiklik yapıldı. 2 yıllık olağanüstü halk uygulamasının bilançosu bu.

7 KEZ UZATILDI

20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, 7 kez uzatıldı. KHK'lar ile en köklü değişiklik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşandı. Harp akademeleri ve askeri liseler kapatıldı. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları da İçişleri Bakanlığı'na bağlandı.

OHAL kapsamında, gözaltı süresi ilk olarak 30 güne çıkarıldı. NTV'de yer alan habere göre; Bundan 6 ay sonra ise, bu süre 7 güne düşürüldü. Terör bağlantısı olan belediyelere kayyum atanmasının yolu açıldı. O yetkiyle 94 belediyeye kayyum atandı. Denetimli serbestlik süresi bir yıldan 2 yıla çıkartıldı. On binlerce hükümlünün erken tahliyesinin önü açıldı.

OHAL süresince, kapatılan kurum ve vakıfların mallarınını hazineye devrinin önü açıldı. TMSF'ye de terörle ilişkisi tespit edilen şirketlere kayyum atama yetkisi tanındı.

Darbe girişimine karşı mücadele eden, terör olaylarının etkisiz kılınmasına destek olan sivillere yargı muafiyeti sağlandı. Resmi Gazete'den yapılan "dön" ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmeyen Türk vatandaşlarının, vatandaşlıktan çıkarılabilmesinin yolu açıldı.

KHK'lar ile günlük hayatı ilgilendiren önemli düzenlemeler de yapıldı. Taşeron işçilerin kadroya alınmasının önü açıldı. Yolcu ve eşya taşımacılığında yılın belli dönemlerinde kış lastiği zorunlu hale getirildi. Evlilik programları kaldırıldı. Terör tutuklularına tek tip kıyafet uygalamasının da önü açıldı. Ancak düzenleme hayata geçirilmedi. Günübirlik kiralanan evlere anında kolluk kuvvetlerine bildirim zorunluluğu da getirildi.

İhraç kararnameleri dahil olmak üzere tüm KHK'lar, Meclis'te de görüşülerek kanunlaştırıldı. Bu nedenle OHAL'in sona ermesi, OHAL kapsamında çıkarılan KHKk'lar ile hayata geçirilen düzenlemeleri geçersiz kılmayacak.