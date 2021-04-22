Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İkinci el otomobil dolandırıcıları yakayı ele verdi 245 farklı suç kayıtları varmış
3. SAYFA

İkinci el otomobil dolandırıcıları yakayı ele verdi: 245 farklı suç kayıtları varmış

İnternet ilanları ile araçlarını satışa çıkartanları ağına düşüren dolandırıcılık şebekesi Sivas’ta yakayı ele verdi. Üzerlerindeki 70 bin 550 TL ile gözaltına alınan dolandırıcıların benzer yöntemle birçok kişiyi ağlarına düşürdükleri, haklarında 245 farklı suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Haber Merkezi İHA
İkinci el otomobil dolandırıcıları yakayı ele verdi: 245 farklı suç kayıtları varmış
Dolandırıcılar adliyeye sevk edildi .

Geçtiğimiz gün Sivas’ta yaşanan olayda, telefonla yaptıkları görüşmede aracı satın almak için 120 bin TL bedelle anlaşan 3 kişi geçtiğimiz gün Sivas’a geldi. Araç sahibiyle devir işlemini gerçekleştiren şahıslar, aracı da alarak kayıplara karıştı. Para ödemeden aldıkları aracı daha önce anlaşmaya vardıkları bir galeriye 71 bin 500 TL değerle satan dolandırıcılar paraları alarak kaçtı.

  • Parasını almak için bankaya giden satıcı, birlikte bankaya gittikleri kişi bir anda ortadan kaybolunca dolandırıldığını anlayarak polisten yardım istedi.

İkinci elde dolandırıcılığı bitiren sistem: Aracı olmak için sıraya girdiler
EKONOMİ
İkinci elde dolandırıcılığı bitiren sistem: Aracı olmak için sıraya girdiler

Dolandırdıkları paralarla yakalandılar

Polisin hızlı ve titiz takibi sonucu üç dolandırıcı Amasya istikametine giderken Tokat’ta yakayı ele verdi. Dolandırıcılar üzerlerindeki 70 bin 550 TL ile gözaltına alındı. Dolandırıcıların benzer yöntemle birçok kişiyi dolandırdıkları, haklarında 245 farklı suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.


Olayla ilgili 4 zanlı Sivas İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İkinci el otomobillerde 'son dakika' dolandırıcılığı: Bu tuzağa düşmeyin
EKONOMİ
İkinci el otomobillerde 'son dakika' dolandırıcılığı: Bu tuzağa düşmeyin

Abone Ol Google News
Bakan Pakdemirli açıkladı

Bakan Pakdemirli açıkladı

Bugün hesaplara yatırılıyor.
Çok şükürböyle yaşamaktan mutluyum

Çok şükür
böyle yaşamaktan mutluyum

43 yaşındaki kadın semt pazarlarında yatıp kalkıyor.
Bu bir kaçış stratejisine benziyor

​Thodex'teki iki milyar dolarlık vurgununa yönelik dört gün önce uyarmış.

PKK'ya dev operasyon: 1 Ekim'e kadar sürecek

Thodex'in merkezinde polis inceleme yaptı.

Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.

​THODEX üzerinden kripto para dünyasını sarsan iddia.

Bir garip yaya geçidi

Bir garip yaya geçidi

​Başı var sonu yok: Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
20 bin TL'lik borçları ödedi

20 bin TL'lik borçları ödedi

​Gizemli hayırsever bakkal bakkal dolaşıp tüm borçları kapattı.
CHP'den İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'a başvuru
Gündem

CHP'den İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'a başvuru

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a başvuruda bulundu.
Alkollü olarak 6. kez yakalandı tepkisi şoke etti: Ben terörist miyim?
Gündem

Alkollü olarak 6. kez yakalandı tepkisi şoke etti: Ben terörist miyim?

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 6. kez alkollü olarak direksiyon başında yakalanan sürücü R.O.'nun sözleri şaşırttı. Gözaltına alınan R.O, polis ekiplerine, "Etmeyin, yalvarıyorum size" diyerek evrakları imzalamak istemedi, daha sonra ikna edemediği polislere "ben terörist miyim" diye tepki gösterdi.
Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba açıklaması:
Spor

Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba açıklaması: "Çok şaşırdım"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk mesajı verirken takımla ilgili oluşturulan olumsuz algıya tepki gösterdi. Çebi, "6 puan geride olanların şampiyonluk şansları konuşulurken, en yakın rakibinden 3 puan önde olan bizim neden gündeme getirilmiyor. Kimse şüphe duymasın, şampiyon yine biz olacağız" ifadelerini kullandı. Takımda kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal'ın durumuyla ilgili de konuşan Çebi, "İkisini de takımımıza kazandırmak istiyoruz. Netleşen, nokta koyduğumuz görüşme yok. Oyuncuların hepsi kalmak istiyor. Aboubakar da kalmak istiyor" dedi. Başkan Çebi ayrıca, Başakşehir'de Demba Ba'nın Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmaması ve ardından sözleşmesinin feshedilmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.