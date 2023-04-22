İkinci seccade skandalı

CHP’li Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabıyla basması hafızalardaki yerini korurken benzer bir fotoğraf ittifak ortağı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İYİ Parti lideri Akşener ve İmamoğlu, Hatay Samandağ’daki Hz. Hızır Türbesi’ne ayakkabı ile girdi. Bu durumun tepki çekmesi üzerine uyarıları dikkate alan Akşener, ayakkabılarını çıkararak korumalarına verdi. Ziyaret sırasında türbe içinde slogan atıp zılgıt çekerek türbenin adeta miting alanına çevrilmesi ise tepki çekti. Türbede kirlenen halılar, görevliler ve vatandaşlar tarafından yıkanarak temizlendi. Hz. Hızır Türbesi, Hazreti Hızır ile Hazreti Musa’nın buluştuğu yer olarak biliniyor.

Karadeniz gazının önceki gün Filyos’ta düzenlenen törenle faaliyete geçmesi muhalefetin ayarını bozdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Eğer Karadeniz gazının Türkiye’ye gelip ve evlere verildiği konusu gerçekse çok mutlu oluruz. Ama inşallah, Putin’in BOTAŞ’ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan, yine Putin’den yapılan bir kıyak değildir” dedi. Fox TV yayınına katılan Akşener, şunları söyledi:

“Eğer Karadeniz gazının Türkiye’ye gelip ve evlere verildiği konusu gerçekse -çünkü habire aldatıldığımız için- çok mutlu oluruz. Gerçekten çok mutlu oluruz. Türkiye’nin bir önemli meselesinin hallolduğunu düşünüp, biz iktidara geldiğimizde de bunu devam ettiririz. Dolayısıyla da mutlu oluruz. Ama inşallah, Putin’in BOTAŞ’ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan, yine Putin’den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü birçok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan, devamlı aldatılınca” dedi.