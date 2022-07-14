​İkinci tur belli değil

CHP’nin başını çektiği 6’lı masa ilk turun son randevusunda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na misafir olacak. Söz konusu toplantı için 7 Ağustos tarihi konuşuluyor. İlk turu ikinci turun takip edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Son toplantının yapılmasının ardından masanın seçimlere kadar nasıl bir takvim izleyeceği merak konusu. Kulislerde, oluşturulan komisyonların ara vermeden çalışmalarına devam etmesinin planlandığı belirtiliyor. Genel başkanlar buluşmalara yaz nedeniyle 1-2 ay mola verebileceği gibi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çalışmalarına ilişkin kamuoyuna 6 ayı içeren bir değerlendirme raporunun sunulması ve akabinde eylül ayında görüşmelere ilk turda olduğu gibi aynı şekilde devam edilebileceği vurgulanıyor. Masadaki paydaşlardan alınan bilgilere göre, Cumhur İttifakı’nın tüm baskılarına rağmen henüz adayını açıklamayan masanın ikinci turda isim açıklayabileceği kaydediliyor.

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