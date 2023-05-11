İkiyüzlülük cezasını bulur

Fakat eylem ve söylem farkı yüzünden kamu vicdanına bir türlü hitap edemiyor.





Bu çelişkinin kanıtı çok; işte son Sakarya mitingde söyledikleri: “KHK’lılar güneşli günleri istiyor. Onlara barışı ve baharı getireceğim. Hem güneşi hem baharı hem çiçekleri olacak.” Çiçekler hem Kandil’e hem Pensilvanya’ya uzatılıyor. Sonra da ‘kırmızı çizgi’ edebiyatı…





Bir yandan vatan de, bayrak de; öte yandan git, özerklik isteyen ortağının sahibine yaranmak için “Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki aşırı vesayetine son vereceğiz” maddesini ‘7 benzemez’in ‘ortak mutabakat metni’ne koy…





Yetinme, HDP’nin tutum belgesindeki diğer taleplerini de sahiplen…





Her fırsatta, “HDP’nin desteğinden memnunum” de…





Kandil’in düne kadar yaptığı açıklamalara, verdiği desteklere ses çıkarma…





Ne zaman ki Kandil’in ve ondan talimat alan 7. ortağın olumsuz etkisiyle başa çıkamadığını, oylarını düşürdüğünü gör, ancak o zaman kalk Kandil’e laf et… Ama ne laf!





“Kandil’den Millet İttifakı’nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp, ben seni destekliyorum, diyorsa, aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir.”



